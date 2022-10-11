«Мы должны немедленно выйти на первое место». Президент «Баварии» недоволен результатами в Бундеслиге

«Мы хорошо выступаем в Лиге чемпионов и выиграли все три матча — даже против “Интера” и “Барселоны”, а это сложные соперники. Но мы определенно не удовлетворены результатами в Бундеслиге. Четыре победы в девяти матчах — это не то, к чему стремится “Бавария”. И поэтому мы должны немедленно набирать очки, чтобы снова выйти на первое место в Бундеслиге.



Команда должна быть более стабильной. Мы недостаточно хороши в этом. Из-за этого мы упустили много моментов, которые не должны были упускать. Это раздражает, и над этим нам нужно работать.



У Нагельсмана теперь команда не такого калибра, как “Хоффенхайм” иили “Лейпциг”. Но все, кто может судить о его работе, абсолютно уверены в нем. И именно поэтому мы дали ему пятилетний контракт — чтобы вместе с ним что-то построить», — сказал Хайнер в программе Blickpunkt Sport.