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10:36 (мск), источник: Sport24

«Мы должны немедленно выйти на первое место». Президент «Баварии» недоволен результатами в Бундеслиге

Президент «Баварии» Герберт Хайнер недоволен результатами в начале сезона.

БаварияЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Мы хорошо выступаем в Лиге чемпионов и выиграли все три матча — даже против “Интера” и “Барселоны”, а это сложные соперники. Но мы определенно не удовлетворены результатами в Бундеслиге. Четыре победы в девяти матчах — это не то, к чему стремится “Бавария”. И поэтому мы должны немедленно набирать очки, чтобы снова выйти на первое место в Бундеслиге.

Команда должна быть более стабильной. Мы недостаточно хороши в этом. Из-за этого мы упустили много моментов, которые не должны были упускать. Это раздражает, и над этим нам нужно работать.

У Нагельсмана теперь команда не такого калибра, как “Хоффенхайм” иили “Лейпциг”. Но все, кто может судить о его работе, абсолютно уверены в нем. И именно поэтому мы дали ему пятилетний контракт — чтобы вместе с ним что-то построить», — сказал Хайнер в программе Blickpunkt Sport.

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