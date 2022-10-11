Месси стал лучшим игроком в истории футбола по версии FourFourTwo
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Британский журнал FourFourTwo признал аргентинского форварда «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси лучшим игроком в истории футбола.
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Британский журнал FourFourTwo признал аргентинского форварда «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси лучшим игроком в истории футбола.
Второе место в списке лучших футболистов всех времен занял соотечественник Месси Диего Марадона, замкнул тройку лучших португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
«Количество голов Месси меркнет по сравнению с их красотой. Эксперты и болельщики пытаются выразить его величие словами и метафорами, но все они терпят неудачу. Лучшее, что мы можем сделать, это послушать Пепа Гвардиолу, который сказал: “Не пишите о нем, не пытайтесь его описать. Просто наблюдайте за ним”», — отмечает издание.
В первую десятку рейтинга также вошли Пеле (Бразилия), Зинедин Зидан (Франция), Йохан Кройф (Нидерланды), Джордж Бест (Северная Ирландия), Франц Беккенбауэр (Германия), Ференц Пушкаш (Венгрия) и Роналдо (Бразилия).
В топ-100 попали два футболиста сборной СССР — голкипер Лев Яшин (31-е место) и нападающий Олег Блохин (52).