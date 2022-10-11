Месси стал лучшим игроком в истории футбола по версии FourFourTwo

«Количество голов Месси меркнет по сравнению с их красотой. Эксперты и болельщики пытаются выразить его величие словами и метафорами, но все они терпят неудачу. Лучшее, что мы можем сделать, это послушать Пепа Гвардиолу, который сказал: “Не пишите о нем, не пытайтесь его описать. Просто наблюдайте за ним”», — отмечает издание.