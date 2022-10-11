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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
16:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Даниэле Де Росси стал главным тренером СПАЛа

Бывший полузащитник «Ромы» и сборной Италии Даниэле Де Росси возглавил СПАЛ.

СПАЛ
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Источник: ФК СПАЛ

Контракт с 39-летним итальянцем рассчитан до конца июня 2024 года.

СПАЛ стал первым клубом в тренерской карьере Де Росси. До этого он с марта по август 2021 года входил в тренерский штаб сборной Италии.

В статусе футболиста Де Росси становился чемпионом мира, а также двукратным чемпионом Италии. Он завершил карьеру в январе 2020 года.

СПАЛ выступает в серии B — втором по силе дивизионе чемпионата Италии. Команда занимает 14-ю строчку в турнирной таблице с 9 очками в 8 матчах.

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