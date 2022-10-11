Защитник «ПСЖ» Рамос может получить длительную дисквалификацию за оскорбление судьи в матче против «Реймса»

По информации источника, арбитр не внес оскорбление Рамоса в протокол матча, но написал об агрессивном поведении футболиста. Дисциплинарный комитет рассмотрит эпизод и может дисквалифицировать 36-летнего испанца на срок от двух до семи матчей. Заседание комитета состоится 12 октября.
В матче против «Реймса» защитник совершил фол, за что получил первое предупреждение, а потом высказался в адрес главного судьи, после чего увидел перед собой вторую желтую карточку и был удален с поля на 41-й минуте.
В текущем сезоне Рамос провел за «ПСЖ» 14 матчей и забил 1 гол во всех турнирах. Срок его действующего контракта с парижским клубом рассчитан до 2023 года.