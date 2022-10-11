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16:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Защитник «ПСЖ» Рамос может получить длительную дисквалификацию за оскорбление судьи в матче против «Реймса»

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос может получить длительную дисквалификацию за оскорбление судьи в матче 10-го тура чемпионата Франции против «Реймса» (0:0), сообщает RMC Sport.

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Источник: AFP 2022

По информации источника, арбитр не внес оскорбление Рамоса в протокол матча, но написал об агрессивном поведении футболиста. Дисциплинарный комитет рассмотрит эпизод и может дисквалифицировать 36-летнего испанца на срок от двух до семи матчей. Заседание комитета состоится 12 октября.

В матче против «Реймса» защитник совершил фол, за что получил первое предупреждение, а потом высказался в адрес главного судьи, после чего увидел перед собой вторую желтую карточку и был удален с поля на 41-й минуте.

В текущем сезоне Рамос провел за «ПСЖ» 14 матчей и забил 1 гол во всех турнирах. Срок его действующего контракта с парижским клубом рассчитан до 2023 года.

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