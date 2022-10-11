Стало известно о желании Мбаппе покинуть ПСЖ

По информации источника, форвард уже высказал свое желание руководству команды. ПСЖ готов пойти навстречу нападающему только в том случае, если француз перейдет не в мадридский «Реал».

21 мая стало известно, что Мбаппе решил продолжить карьеру в ПСЖ, хотя до этого имел договоренность о переходе с «Реалом». Новый контракт с французским клубом рассчитан на срок до 30 июня 2025 года. Зарплата футболиста составит 57 миллионов евро в год после вычета налогов.