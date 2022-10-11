Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:45
Копенгаген
Манчестер Сити
Футбол. Еврокубки
19:45
Маккаби Хайфа
Ювентус
Футбол. Еврокубки
22:00
Динамо З
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
22:00
Милан
Челси
Футбол. Еврокубки
22:00
Шахтер
Реал
Футбол. Еврокубки
22:00
Селтик
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
22:00
Боруссия Д
Севилья
Футбол. Еврокубки
22:00
ПСЖ
Бенфика
Все события
Футбол. Франция. Лига 1. Последние результаты
9.10
Лилль
Ланс
10
9.10
Ренн
Нант
30
9.10
Анже
Страсбур
23
9.10
Брест
Лорьян
12
9.10
Клермон Фут
Осер
21
9.10
Ницца
Труа
32
9.10
Монпелье
Монако
02
8.10
Реймс
ПСЖ
00
Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
17:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Стало известно о желании Мбаппе покинуть ПСЖ

Нападающий ПСЖ и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе хочет покинуть парижский клуб. Об этом стало известно Marca.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

По информации источника, форвард уже высказал свое желание руководству команды. ПСЖ готов пойти навстречу нападающему только в том случае, если француз перейдет не в мадридский «Реал».

Трансфер может состояться либо зимой, либо летом 2023 года. Главным претендентом на 23-летнего Мбаппе является «Ливерпуль».

21 мая стало известно, что Мбаппе решил продолжить карьеру в ПСЖ, хотя до этого имел договоренность о переходе с «Реалом». Новый контракт с французским клубом рассчитан на срок до 30 июня 2025 года. Зарплата футболиста составит 57 миллионов евро в год после вычета налогов.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В России выступают десятки иностранных спортсменов. Что их поражает и шокирует в нашей стране?
«Барселона» установит статую в честь Месси
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь