Легендарный футболист из СССР восхитил Европу благородным поступком. Он сделал то, чего никто не ожидал

Игорь Добровольский — культовая фигура советского футбола 80-х. Вместе со сборной СССР он стал олимпийским чемпионом в Сеуле, дорос до звания лучшего футболиста страны, а потом укатил в «Дженоа». Итальянцы выложили за Добровольского сумасшедшие деньги — 7 миллионов долларов. Но в клубе он не заиграл из-за лимита на легионеров в Серии А.

«Дженоа» отправил Игоря в аренду в испанский «Кастельон», откуда со временем возник пристальный интерес «Реала». Но итальянские боссы заломили высокий ценник и не отпустили Добровольского в Мадрид. Сам футболист позже признался, что очень хотел перейти в «Реал».

Я бы с удовольствием примерил футболку «Реала», но на моем пути встал злополучный «Дженоа». Господи, сколько раз он рушил мои планы. Игорь Добровольский

Уже в сезоне 1991/1992 Игорь вновь уехал в аренду — на этот раз в швейцарский «Серветт». Там он сходу стал лидером клуба, наколотил 15 голов в 23 матчах и получил прекрасную прессу. Один из мячей в Швейцарии Добровольский забил с центра поля.

«Он увидел, что вратарь вышел далековато — пробил из центрального круга ему за шиворот. Тот бежал, тянулся — бесполезно, — вспоминал в интервью “СЭ” легендарный врач московского “Динамо” Александр Ярдошвили. — Но что сотворил Добрик? Не дожидаясь, пока мяч опустится под перекладину, отвернулся и пошел на свою половину поля. Мяч еще летел, а Игорь знал — будет гол!».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/p__8WgSooQo" title="Гол Игоря Добровольского за швейцарский Серветт" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

К концу сезона Добровольский мог стать лучшим бомбардиром чемпионата — его «Серветт» замыкал пятерку сильнейших, но уже не претендовал на место в еврокубках. В последнем туре Игорь внезапно сотворил благородный поступок, который восхитил не только фанатов, но и боссов клуба.

«Наша команда заработала пенальти. Если бы я его реализовал, стал бы лучшим бомбардиром, — вспоминал Добровольский. — Но я дал пробить юному местному воспитаннику. Он сильно нервничал и не забил. Потом этот пацаненок чуть не заплакал. Я его обнял, сказал: “Не переживай, у тебя еще все впереди”. Мой поступок окончательно покорил руководство “Серветта”. Перед отъездом из Женевы мне устроили шикарные проводы. Накрыли стол, подарили очень дорогие швейцарские часы».

После возвращения в Италию Добровольский вновь разочаровался в «Дженоа». К тому моменту клуб возглавил экс-тренер «Ювентуса» Луиджи Майфреди, который выгнал из Турина легендарных футболистов сборной СССР Сергея Алейникова и Александра Заварова. Одиозный итальянец открыто заявил Добровольскому, что на него тоже не рассчитывает.

«Майфреди мне сразу сказал, что я у него не буду играть, — рассказывал спустя годы Игорь Иванович. — Совсем странный персонаж — до сих пор не пойму, как его в “Ювентус” пригласили. Правда, там он не задержался — как, впро­чем и в “Дженоа”. С другой сто­роны, у каждого свои причуды — теперь уже я зла на Майфре­ди не держу».

В 1992-м Добровольский перешел в «Марсель» Бернара Тапи и стал первым русским победителем Лиги чемпионов. В финале, к сожалению, Игорь не сыграл из-за проблем с визой, но все равно вошел в историю.