Игроки «Баварии» недовольны работой и поведением Нагельсмана
Среди футболистов мюнхенской «Баварии» растёт недовольство главным тренером команды Юлианом Нагельсманом, сообщает Sport Bild. Называются три основные причины недовольства тренером.
Среди футболистов мюнхенской «Баварии» растёт недовольство главным тренером команды Юлианом Нагельсманом, сообщает Sport Bild. Называются три основные причины недовольства тренером.
Первая из них — недостаток хороших тренерских решений во время неудачно складывающихся матчей. Так, например, игроки недовольны управлением Нагельсмана в матче 9-го тура Бундеслиги с «Боруссией» Дортмунд.
Вторая — ротация состава и замены по ходу матчей вызывают вопросы в команде. Сообщается, что тренер обещал место в стартовом составе в матче с «Интером» Джамалу Мусиале, но в итоге оставил 19-летнего немца на скамейке запасных. Полузащитник «Баварии» согласился с решением тренера, но выразил своё разочарование лидерам мюнхенского клуба.
Последняя причина — поведение молодого тренера. Нагельсман уже стал скромнее одеваться на матчи после критики своего стиля одежды, но звёзд «Баварии» беспокоит импульсивность в высказываниях специалиста во время игр.
«Бавария» под руководством Нагельсмана в текущем сезоне Бундеслиги одержала всего четыре победы в девяти матчах и занимает третье место в турнирной таблице. Это худший старт мюнхенцев за 12 лет.