Роналду оспорит обвинения FA о разбитом телефоне мальчика-аутиста

В апреле португалец разбил телефон мальчику-аутисту. Эпизод произошел после матча «Манчестер Юнайтед» с «Эвертоном» (0:1) в 32-м туре АПЛ. Вскоре после него форвард «МЮ» принес извинения.

В сентябре Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила Роналду в нарушении своих правил и назвала поведение Криштиану некорректным и/или агрессивным.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг сообщил, что Роналду не согласился с обвинениями FA.