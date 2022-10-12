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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
16:14 (мск), источник: Sports.Ru

Роналду оспорит обвинения FA о разбитом телефоне мальчика-аутиста

Криштиану Роналду не согласился с обвинениями в агрессии в отношении мальчика с аутизмом.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

В апреле португалец разбил телефон мальчику-аутисту. Эпизод произошел после матча «Манчестер Юнайтед» с «Эвертоном» (0:1) в 32-м туре АПЛ. Вскоре после него форвард «МЮ» принес извинения.

В сентябре Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила Роналду в нарушении своих правил и назвала поведение Криштиану некорректным и/или агрессивным.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг сообщил, что Роналду не согласился с обвинениями FA.

Мы говорили об этом, он не принимает это.

Эрик тен Хаг
главный тренер «Манчестер Юнайтед»
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