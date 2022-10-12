Роналду оспорит обвинения FA о разбитом телефоне мальчика-аутиста
Криштиану Роналду не согласился с обвинениями в агрессии в отношении мальчика с аутизмом.
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Криштиану Роналду не согласился с обвинениями в агрессии в отношении мальчика с аутизмом.
В апреле португалец разбил телефон мальчику-аутисту. Эпизод произошел после матча «Манчестер Юнайтед» с «Эвертоном» (0:1) в 32-м туре АПЛ. Вскоре после него форвард «МЮ» принес извинения.
В сентябре Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила Роналду в нарушении своих правил и назвала поведение Криштиану некорректным и/или агрессивным.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг сообщил, что Роналду не согласился с обвинениями FA.
Мы говорили об этом, он не принимает это.