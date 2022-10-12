Эрик тен Хаг: «Форма Роналду стала лучше, я доволен. Хочу выжать из него максимум»

«Я хочу поддержать его как можно лучше. У нас есть определенные требования к игрокам, ожидания на определенных позициях. Я хочу выжать из него максимум. Сейчас форма Роналду получше [чем в начале сезона], я доволен этим. Это еще раз доказывает — никто не может пропускать предсезонку», — сказал тренер «Манчестер Юнайтед».