Эрик тен Хаг: «Форма Роналду стала лучше, я доволен. Хочу выжать из него максимум»
Эрик тен Хаг похвалил Криштиану Роналду за работу над физической формой.
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Эрик тен Хаг похвалил Криштиану Роналду за работу над физической формой.
«Я хочу поддержать его как можно лучше. У нас есть определенные требования к игрокам, ожидания на определенных позициях. Я хочу выжать из него максимум. Сейчас форма Роналду получше [чем в начале сезона], я доволен этим. Это еще раз доказывает — никто не может пропускать предсезонку», — сказал тренер «Манчестер Юнайтед».