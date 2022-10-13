Защитник «ПСЖ» Рамос пропустит два матча Лиги 1 из-за дисквалификации

«ПСЖ» 8 октября сыграл вничью с «Реймсом» (0:0) в матче 10-го тура чемпионата страны. Рамос был удален в конце первого тайма, получив за минуту две желтые карточки.

По информации СМИ, во время споров с арбитром защитник «ПСЖ» назвал его puta madre (в переводе с испанского — сукин сын). В послематчевом отчете рефери отметил, что Рамос протестовал против его решений, но не зафиксировал оскорбление.

Ранее сообщалось, что Рамосу по итогам инцидента грозит дисквалификация от двух до семи матчей. В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции испанец сыграл 10 встреч, в которых не сумел отметиться результативными действиями.