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Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
12:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Защитник «ПСЖ» Рамос пропустит два матча Лиги 1 из-за дисквалификации

Защитник «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос дисквалифицирован на три матча чемпионата Франции (один из них — условно) за оскорбление судьи, сообщается на официальном сайте Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).

ПСЖ
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Источник: Reuters

«ПСЖ» 8 октября сыграл вничью с «Реймсом» (0:0) в матче 10-го тура чемпионата страны. Рамос был удален в конце первого тайма, получив за минуту две желтые карточки.

По информации СМИ, во время споров с арбитром защитник «ПСЖ» назвал его puta madre (в переводе с испанского — сукин сын). В послематчевом отчете рефери отметил, что Рамос протестовал против его решений, но не зафиксировал оскорбление.

Ранее сообщалось, что Рамосу по итогам инцидента грозит дисквалификация от двух до семи матчей. В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции испанец сыграл 10 встреч, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

«ПСЖ» 16 октября примет в Лиге 1 «Марсель», а 21 октября на выезде встретится с «Аяччо».

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