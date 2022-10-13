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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
10:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Хвича продолжает феерить в ЛЧ, Салах сделал хет-трик за шесть минут, сенсационный «Брюгге» уже в плей-офф

Обзор состоявшихся в среду матчей 4-го тура группового раунда.

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Рейнджерс
Аякс
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Источник: Reuters

«Аякс» — третий лишний

Футбол

Лига чемпионов 2022/2023
Группа A, 12.10.2022, 19:45

Наполи4Аякс2

Конечно, можно было посчитать амстердамские 6:1 невероятным стечением обстоятельств, однако через неделю в Неаполе команда Лучано Спаллетти продолжила избиение «Аякса». Первая результативная атака — с забросом Зелиньски на перебросившего вратаря Лосано — была проведена на сумасшедшем кураже, против которого у «Аякса» не нашлось противоядия.

Кварацхелия за этой комбинацией наблюдал со стороны, зато в следующей атаке выстрелу Распадори в верхний угол предшествовала тонкая передача грузинского вингера. Правда, при 2:0 неаполитанцы сбавили обороты, но куда больше пропущенного сразу после перерыва гола Спаллетти расстроила травма Замбо-Ангисса. Только дальше все пошло лучше, и, когда «Наполи» получил право на пенальти, исполнить его доверили Кварацхелии. Вручил ему мяч лично главный бомбардир команды Виктор Осимхен.

У Хвичи уже 12 (7+5) результативных баллов в текущем сезоне, что является лучшим результатом для футболистов итальянского чемпионата. Это, конечно, топ-уровень, а наблюдать за играми «Наполи» — сплошное удовольствие. И логично, что лидер серии А обеспечил себе место в плей-офф Лиги чемпионов уже после четвертого тура. Что до «Аякса», у которого дикие ошибки допускают такие опытные мастера как Блинд, ему весной придется утешиться Лигой Европы.

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Футбол

Лига чемпионов 2022/2023
Группа A, 12.10.2022, 22:00

Рейнджерс1Ливерпуль7

Юрген Клопп, кажется, уже не знает, как реагировать на провалы своей обороны. И когда потеря в центральной зоне обернулась голом Эрфилда, который в буквальном смысле свел «Айброкс» с ума, главный тренер «Ливерпуля» то ли грустно, то ли иронично улыбался. Может быть, он что-то предвидел?

Но, как бы там ни было, Клоппу и всем болельщикам красных исправил настроение Роберто Фирмино. Сделав дубль, бразилец превзошел по числу лигочемпионских голов Стивена Джеррарда (22), а потом — выкатив мяч под удар Нуньесу — повторил другое достижение ливерпульской легенды и Милнера по результативным передачам в главном еврокубке (по 12).

Это настолько деморализовало хозяев, что вышедший на замену Салах за отведенное ему время успел оформить самый быстрый хет-трик в истории турнира — за 6 минут и 12 секунд! На каком же кураже Мо и отдавший ему три передачи Диогу Жота подойдут к воскресной игре с «Манчестер Сити»! Хотя, не будем торопить события — после 9:0 против «Борнмута» красные тоже не стали привычно идеальными.

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Группа АИВНПМО
1. Наполи440017-412
2. Ливерпуль430112-69
3. Аякс41038-123
4. Рейнджерс40041-160

26 октября. «Наполи» — «Рейнджерс», «Аякс» — «Ливерпуль».

Баварская стабильность

Футбол

Лига чемпионов 2022/2023
Группа C, 12.10.2022, 22:00

Виктория Пл2Бавария4

Пока «Интер» и «Барселона» определяли, кто из них встретит весну в Лиге Европы, «Бавария» словно проводила тренировочные спарринги с клубом из низшего дивизиона. Как и в Мюнхене неделю назад, в среду чемпионы Германии снова забили три мяча к середине первого тайма. Можно было даже устраивать конкурс на то, какое из взятий ворот получилось самым простым.

Скорее всего, первый приз достался бы наконец-то восстановившемуся после коронавируса Мюллеру. Результат же фактически обеспечил Горецка, который забил сам и ассистировал открывшему счет Мане. Свой голод баварский хищник утолил к перерыву, и это позволило «Виктории» немного подсластить горькую пилюлю, дважды пробив заменявшего Нойера Свена Ульрайха. А «Бавария», легко выжив в «группе смерти», может праздновать пятнадцатый подряд выход в плей-офф.

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Невероятная развязка в матче «Барсы»! Но даже Левандовски не вытащит команду из группы

Группа СИВНПМО
1. Бавария440013-212
2. Интер42116-57
3. Барселона41128-74
4. Виктория Пл40043-160

26 октября. «Барселона» — «Бавария», «Интер» — «Виктория».

Непробиваемый Миньоле

Футбол

Лига чемпионов 2022/2023
Группа B, 12.10.2022, 19:45

Атлетико0Брюгге0

«Атлетико» и «Брюгге» выдали веселую игру, которая начиналась на встречных курсах. При этом по количеству острых атак у мадридцев было ощутимое преимущество, однако они то мазали, то отправляли мяч в сетку из офсайда. А в конце первого тайма «матрасники» едва не получили пенальти в свои ворота. Ошибку арбитра исправил ВАР, так как перед падением игрока гостей в штрафной он сам наступил шипами на ногу Молине.

Во второй половине атаковала только команда Диего Симеоне, но мяч упорно не шел в ворота блестяще игравшего Миньоле. Когда гости остались в меньшинстве из-за удаления Сова, голкипер остановил удар Мораты с полутора метров лицом. Потом — не дал забить из схожей позиции Матеусу Кунье. Не пропустивший в четырех турах ни одного гола Миньоле — один из главных героев прорыва «Брюгге» в плей-офф. Это лишь второй случай, когда в ⅛ финала выходит бельгийская команда. Семь лет назад в историю вошел «Генк».

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Футбол

Лига чемпионов 2022/2023
Группа B, 12.10.2022, 22:00

Байер0Порту3

Поражение в первом матче с «Порту» переполнило чашу терпения боссов «Байера», и они отправили в отставку Херардо Сеоане. Сменивший его Хаби Алонсо начал с разгрома «Шальке» (4:0), однако в Лиге чемпионов ее двукратный победитель столкнулся с другим уровнем сопротивления. А вингер «Порту» Галено в буквальном смысле унизил леверкузенскую оборону, приняв длинный пас от своего голкипера Диогу Кошты.

Голкипер «драконов» — настоящий кошмар «Байера». В первой игре он отразил пенальти от Шика, сейчас — выиграл дуэль у Демирбая. При этом сначала арбитр наказал Баккера за симуляцию, не оценив его излишний артистизм, но ВАР подсказал, что голландцу все-таки ударили по ногам. Ну, а дальше повторы были уже не в пользу хозяев.

В концовке первого тайма «Байер» лишили гола из-за контакта мяча с рукой Шика. В начале второго — получил 11-метровый уже в свои ворота. А потом еще один. Шансы на плей-офф тают, но остаются.

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Группа ВИВНПМО
1. Брюгге43107-010
2. Порту42026-66
3. Атлетико41122-54
4. Байер41032-63

26 октября. «Брюгге» — «Порту», «Атлетико» — «Байер».

Кейн и Сон решают

Футбол

Лига чемпионов 2022/2023
Группа D, 12.10.2022, 22:00

Тоттенхэм Хотспур3Айнтрахт Ф2

«Тоттенхэм» ничего не смог сделать во Франкфурте (0:0), а игру в Лондоне начал с обернувшейся голом Камады грубой ошибки Дайера.

В этот момент девять человек из десяти вспомнили о сложных отношениях Антонио Конте с Лигой чемпионов.

Однако к перерыву эта тема ушла в тень благодаря ударному дуэту «шпор».

Кейн организовал сравнявшему счет Сон Хын Мину выход один на один, после чего заработал и реализовал пенальти, а подвел итог первому тайму эффектный удар с лета от возвращающего свою лучшую форму корейца.

Теперь «Тоттенхэм» лидер группы, где у всех примерно равные шансы на успех, хотя «Айнтрахту» сложнее всех.

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Футбол

Лига чемпионов 2022/2023
Группа D, 12.10.2022, 22:00

Спортинг0Марсель2

«Спортинг» начал турнир с двух побед, однако провалился в двухраундовом противостоянии с не имевшим до этого ни одного очка «Марселем». В первом матче лиссабонцев подвел голкипер Адан. Теперь антигероем стал защитник Рикарду Эшгайю, который в своем 100-м матче за «львов» в одном эпизоде стал виновником пенальти и получил вторую желтую карточку.

Благодаря такому подарку французский клуб впервые за девять лет сумел открыть счет в лигочемпионском матче. А когда ВАР помог засчитать ошибочно отмененный гол Алексиса Санчеса, стало понятно, что за неделю ситуация в таблице развернулась на 180 градусов. И «Спортингу» будет сложно, так как на следующий тур он лишился своего главного креативщика Педру Гонсалвеша, который после желтой карточки что-то крикнул арбитру и досрочно отправился в раздевалку.

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Группа DИВНПМО
1. Тоттенхэм42115-47
2. Марсель42026-46
3. Спортинг Л42026-66
4. Айнтрахт Ф41123-64

26 октября. «Тоттенхэм» — «Спортинг», «Айнтрахт» — «Марсель».

Статистика дня

1 из последних девяти домашних матчей в Лиге чемпионов выиграл «Атлетико».

14 сейвов в двух матчах с «Атлетико» сделал голкипер «Брюгге» Миньоле.

17 мячей за четыре тура забил «Наполи». Это повторение рекорда турнира, который в 2017 году установил «ПСЖ», а в прошлом сезоне повторила «Бавария».

50 раз с учетом всех турниров ассистировали друг другу форварды «Тоттенхэма» Кейн и Сон Хын Мин.

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