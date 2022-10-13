Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Буде-Глимт
Арсенал
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Динамо К
Ренн
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
АЕК Л
Фенербахче
01
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Бетис
Рома
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Юнион
Брага
11
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Фейеноорд
Мидтьюлланн
01
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Нант
Фрайбург
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Карабах
Олимпиакос П
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Истанбул Башакшехир
РФШ
10
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Фиорентина
Хартс
10
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Аустрия
Вильярреал
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Партизан
Кельн
10
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Аполлон
АЗ
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Юргорден
Гент
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
ЧФР
Славия Пр
10
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Слован Бр
Базель
00
Футбол. Еврокубки
22:00
ПСВ
Цюрих
Футбол. Еврокубки
22:00
Лудогорец
ХИК
Футбол. Еврокубки
22:00
Унион Б
Мальме
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Юнайтед
Омония
Футбол. Еврокубки
22:00
Реал Сосьедад
Шериф
Футбол. Еврокубки
22:00
Лацио
Штурм
Футбол. Еврокубки
22:00
Трабзонспор
Монако
Футбол. Еврокубки
22:00
Ференцварош
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
22:00
Стяуа
Силькеборг
Футбол. Еврокубки
22:00
Вест Хэм Юнайтед
Андерлехт
Футбол. Еврокубки
22:00
Хапоэль Беэр-Шева
Лех
Футбол. Еврокубки
22:00
Ницца
Словацко
Футбол. Еврокубки
22:00
Вадуц
Днепр-1
Футбол. Еврокубки
22:00
Шэмрок Роверс
Мольде
Футбол. Еврокубки
22:00
Балкани
Сивасспор
Футбол. Еврокубки
22:00
Жальгирис В
Пюник
Все события
Футбол. Франция. Лига 1. Последние результаты
9.10
Лилль
Ланс
10
9.10
Ренн
Нант
30
9.10
Анже
Страсбур
23
9.10
Брест
Лорьян
12
9.10
Клермон Фут
Осер
21
9.10
Ницца
Труа
32
9.10
Монпелье
Монако
02
8.10
Реймс
ПСЖ
00
Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
16:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Стало известно о недовольстве Мбаппе растущим влиянием Месси в ПСЖ

Стало известно о недовольстве французского нападающего Килиана Мбаппе растущим влиянием аргентинца Лионеля Месси в «Пари Сен-Жермен». Об этом в Twitter сообщает Radio Marca.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

По информации источника, Месси завоевал среди игроков французской команды такой же авторитет, какой был у него в испанской «Барселоне». Однако Мбаппе и некоторые другие футболисты, имена которых не называются, убеждены в том, что это помешает ПСЖ победить в Лиге чемпионов в текущем сезоне.

11 октября появилась информация, что французский форвард хочет покинуть клуб в зимнее трансферное окно и уже высказал это желание руководству ПСЖ. Сообщалось, что в команде готовы пойти навстречу нападающему только в том случае, если француз перейдет не в мадридский «Реал».

21 мая ПСЖ объявил, что Мбаппе решил продолжить карьеру в клубе, хотя до этого имел договоренность о переходе с «Реалом». Зарплата футболиста составит 57 миллионов евро в год после вычета налогов.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Роналду хочет уйти из «Манчестер Юнайтед». Где продолжит карьеру легендарный португалец?
Мбаппе недоволен растущим влиянием Месси в ПСЖ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь