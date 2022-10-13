Стало известно о недовольстве Мбаппе растущим влиянием Месси в ПСЖ

По информации источника, Месси завоевал среди игроков французской команды такой же авторитет, какой был у него в испанской «Барселоне». Однако Мбаппе и некоторые другие футболисты, имена которых не называются, убеждены в том, что это помешает ПСЖ победить в Лиге чемпионов в текущем сезоне.

11 октября появилась информация, что французский форвард хочет покинуть клуб в зимнее трансферное окно и уже высказал это желание руководству ПСЖ. Сообщалось, что в команде готовы пойти навстречу нападающему только в том случае, если француз перейдет не в мадридский «Реал».