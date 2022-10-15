Как там Кокорин? Кайфует на Кипре, давно не смотрел РПЛ, уже стал звездой «Ариса»

Александр Кокорин продолжает обживаться на Кипре. Недавно «Арис» проиграл АЕКу из Ларнаки со счетом 1:2 — и теперь команда Кокорина только третья в лиге.

Россиянин второй раз вышел в стартовом составе, отыграл весь матч (впервые) и забил второй мяч в чемпионате Кипра. Партнеры отвешивают комплименты.

«У Саши было мало игровой практики в Италии, но я сразу увидел: он на голову выше всех остальных игроков “Ариса” — другой уровень. Кокорин предельно мотивирован — переживает за результат даже на тренировках. Менталитет победителя никуда не денешь», — говорит хавбек Юлиус Сзоке.

«Мы дали Саше понять — его роль в клубе сразу будет заметна. Плюс большое и постоянно растущее ядро русскоязычных болельщиков. Когда приезжаешь туда, где тебя ждут и любят, в тебя верят — это важно. Особенно после неудачного периода в Италии, — поддержал клубный директор по маркетингу Алексей Дозорцев. Самые яркие истории, которые произошли с Кокориным за этот месяц на Кипре — это реакция людей, которые где-то с ним столкнулись. Один парень был настолько впечатлен появлением Кокорина, что эмоции били через край. Много мата, но зато душевно».

Кокорин — уже клубная звезда. «Арис» выпустил майку с его лицом

Александру определенно нравится в новой команде:

«Я не прошел здесь предсезонку — но в процесс влился без проблем. Никто не подстраивался. Просто в “Арисе” собраны классные футболисты, с которыми довольно просто найти общий язык на поле и в жизни. Но настроение зависит от результата. Если выиграли — всю неделю живем в радости. А после проигранного матча считали дни до следующего тура. Неделя — это было слишком сложно и долго».

«Арис» помогает Александру чувствовать себя звездой. Например, в сентябре Кокорина пригласили посмотреть на свежую «Лимасол Арену» — стадион введут в эксплуатацию в конце октября.

«Компактный, чисто футбольный стадион. Сплошной комфорт, — высоко оценил форвард. — К началу эксплуатации будет шикарный газон. Хочется поскорее здесь сыграть — зная кипрских болельщиков, здесь всегда будет особая энергетика, обмен эмоциями между трибунами и футболистами на поле. По проекту новый стадион напомнил мне “Анжи-Арену”. Единственное, мне не очень нравится, когда скамейки для тренеров и запасных имеют углубление: на первом плане всегда бутсы. Поэтому лучше всегда выходить в стартовом составе».

А еще Александр впервые попал на клубный Октоберфест — с ним постоянно фотографировались (целыми семьями), а сам игрок сравнивает снимки с мероприятия с семейным альбомом.

«Что касается клубного Октоберфеста — клуб всех угощал. Единственное, что болельщики ели острые сосиски и запивали пивом, мы соблюдали диету, — описывает россиянин. — Там сложилась простая и душевная атмосфера. Все общаются на равных, никаких барьеров. Пели песни. Ощущение, что собралась толпа родственников. Если ты видишь юного болельщика, то у него обязательно есть дедушка, который передал ему любовь к команде».

«Арис» даже выпустил лимитированные футболки с игроком — специально ко дню улыбки, который отмечается 7 октября. Как здесь без главной звезды?

Помимо матчей и тренировок Александр еще и просто наслаждается жизнью — отдыхает с ребенком и кайфует от шикарной погоды. А вот РПЛ совсем не смотрит — не может: «Я давно не смотрел матчи целиком. Недавно выбрал один хороший матч и не сумел подписаться, все заблокировано. Проще из России смотреть игры “Ариса”.

Отсутствие возможности посмотреть РПЛ вряд ли сильно печалит Кокорина — «Ариса» хватает. Так, 6 октября россиянин вел телеграм-канал клуба. Сил хватило лишь на полдня, зато успел поучить партнера русскому — пока не очень удачно.

А еще одноклубники оценили машину Кокорина. «У него классный “Мерседес” — у остальных авто попроще, конечно», — немного завидует все тот же Юлиус Сзоке.

«Результат делает — результативное действие в каждом матче. Играет полезно. Кокорин — игрок европейского уровня, его естественно видят в основе. Здесь Саша однозначно не затеряется. Станет ли одним из лучших — зависит исключительно от него», — сильно верит помощник главного тренера Виталий Астафьев.