Убытки «ПСЖ» за прошлый сезон превысили 300 млн евро

Точная сумма будет подтверждена DNCG — финансовым наблюдателем французского футбола — в ближайшие месяцы, но, согласно нескольким источникам, сумма достигнет 350 млн евро, что превышает план, представленный организации, отвечающей за мониторинг счетов клуба, в июне 2021 года.

«ПСЖ», чьи убытки в предыдущем сезоне составили 224 млн евро, а годом ранее — 124 млн евро, в текущем сезоне необходимо исправить несколько ошибок, чтобы не попасть под санкции. Причины больших потерь включают в себя тот факт, что слишком много игроков имеют контракты с высокой заработной платой, а также продолжительное воздействие пандемии Covid-19.