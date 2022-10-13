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Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
20:36 (мск), источник: Sport24

Убытки «ПСЖ» за прошлый сезон превысили 300 млн евро

13 октября французское издание Le Parisien сообщило о более чем 300 млн евро убытков, которые «ПСЖ» зафиксировал за прошлый сезон. Сумма намного превышает первоначально ожидавшуюся.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Точная сумма будет подтверждена DNCG — финансовым наблюдателем французского футбола — в ближайшие месяцы, но, согласно нескольким источникам, сумма достигнет 350 млн евро, что превышает план, представленный организации, отвечающей за мониторинг счетов клуба, в июне 2021 года.

«ПСЖ», чьи убытки в предыдущем сезоне составили 224 млн евро, а годом ранее — 124 млн евро, в текущем сезоне необходимо исправить несколько ошибок, чтобы не попасть под санкции. Причины больших потерь включают в себя тот факт, что слишком много игроков имеют контракты с высокой заработной платой, а также продолжительное воздействие пандемии Covid-19.

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