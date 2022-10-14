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10:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

У Мбаппе ухудшились отношения с одноклубниками. Игрока поддерживает только главный тренер «ПСЖ» Гальтье

У нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе ухудшились отношения с одноклубниками.

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Источник: Reuters

Как утверждает Get French Football News со ссылкой на L'Equipe, несколько игроков парижан недовольны статусом 23-летнего француза после продления контракта.

В частности, капитан «ПСЖ» Маркиньос вместе с некоторыми испаноговорящими игроками поддерживают Лионеля Месси и Неймара.

Помимо этого, Мбаппе лишился поддержки франкоговорящих Ашрафа Хакими, Преснеля Кимпембе и Норди Мукиеле. Впрочем, на стороне форварда до сих пор остается главный тренер парижского клуба Кристоф Гальтье.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» платил за создание фейковых аккаунтов, которые должны были критиковать Мбаппе. В «ПСЖ» опровергли эти сведения.

В текущем сезоне Мбаппе провел 13 матчей за «ПСЖ» и забил 12 голов. Его контракт с парижанами действует до конца июня 2025 года.

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