У Мбаппе ухудшились отношения с одноклубниками. Игрока поддерживает только главный тренер «ПСЖ» Гальтье

Как утверждает Get French Football News со ссылкой на L'Equipe, несколько игроков парижан недовольны статусом 23-летнего француза после продления контракта.

В частности, капитан «ПСЖ» Маркиньос вместе с некоторыми испаноговорящими игроками поддерживают Лионеля Месси и Неймара.

Помимо этого, Мбаппе лишился поддержки франкоговорящих Ашрафа Хакими, Преснеля Кимпембе и Норди Мукиеле. Впрочем, на стороне форварда до сих пор остается главный тренер парижского клуба Кристоф Гальтье.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» платил за создание фейковых аккаунтов, которые должны были критиковать Мбаппе. В «ПСЖ» опровергли эти сведения.