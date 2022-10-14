Текущие события
Футбол. Первый дивизион
17:00
КАМАЗ
Енисей
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ростов
Урал
Футбол. Зарубежный
21:30
Шальке-04
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
22:00
Брентфорд
Брайтон
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Лилль
Футбол. Зарубежный
22:00
Райо Вальекано
Хетафе
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
10.10
Эльче
Мальорка
11
9.10
Барселона
Сельта
10
9.10
Реал Сосьедад
Вильярреал
10
9.10
Кадис
Эспаньол
22
9.10
Вальядолид
Бетис
00
8.10
Хетафе
Реал
01
8.10
Севилья
Атлетик
11
8.10
Атлетико
Жирона
21
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
14:21 (мск), источник: Sports.Ru

Куртуа пропустит класико. Лунин сыграет в воротах «Реала» против «Барселоны»

Тибо Куртуа пропустит класико против «Барселоны».

Реал
БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

Вратарь «Реала» не тренировался в общей группе в преддверии матча Ла Лиги.

В мадридском клубе окончательно решили консервативно подойти к восстановлению бельгийца от травмы и не форсировать его возвращение.

Напомним, 2 октября у голкипера мадридской команды был диагностирован ишиас — воспалительный процесс, который сопровождается сдавлением или раздражением седалищного нерва и сильными болевыми ощущениями в одной или обеих конечностях.

Таким образом, с первых минут класико место в воротах «Реала» займет Андрей Лунин.

Матч «Реал» — «Барселона» состоится 16 октября. Начало — в 17:15 по московскому времени.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь