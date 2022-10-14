Куртуа пропустит класико. Лунин сыграет в воротах «Реала» против «Барселоны»

Вратарь «Реала» не тренировался в общей группе в преддверии матча Ла Лиги.

В мадридском клубе окончательно решили консервативно подойти к восстановлению бельгийца от травмы и не форсировать его возвращение.

Напомним, 2 октября у голкипера мадридской команды был диагностирован ишиас — воспалительный процесс, который сопровождается сдавлением или раздражением седалищного нерва и сильными болевыми ощущениями в одной или обеих конечностях.

Таким образом, с первых минут класико место в воротах «Реала» займет Андрей Лунин.