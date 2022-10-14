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15:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Педри, Беллингем, Камавинга и Мусиала — в финальном списке претендентов на приз Golden Boy

Издание Tuttosport опубликовало имена 20 финальных кандидатов, претендующих на награду Golden Boy — 2022, вручаемую лучшему футболисту младше 21 года.

Боруссия Д
Реал
Барселона
Бенфика
Ливерпуль
ЛидсЛейпциг
Бавария
Ювентус
Валенсия
ПСЖ
Аталанта
Рома
Зальцбург
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Источник: Reuters

В список попали следующие футболисты:

Джуд Беллингем, Карим Адейеми (оба — «Боруссия» Дортмунд), Эдуарду Камавинга («Реал» Мадрид), Педри, Ансу Фати, Гави (все — «Барселона»), Антониу Силва («Бенфика»), Фабиу Карвалью («Ливерпуль»), Вильфред Ньонто («Лидс»), Йошко Гвардиол («РБ Лейпциг»), Джамал Мусиала, Матис Тель, Райан Гравенберх (все — «Бавария»), Фабио Миретти («Ювентус»), Нико Гонсалес («Валенсия»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Джорджио Скальвини («Аталанта»), Никола Залевский («Рома»), Беньямин Шешко («Ред Булл Зальцбург») и Ийенома Дестини Удогие («Удинезе»).

В прошлом году награду выиграл полузащитник «Барселоны» Педри.

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