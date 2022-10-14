У Холанда есть брат, который тоже сокрушает соперников! Он даже забивал России

Источник: brynefk.no

Пока все восхищаются игрой и результативностью Эрлинга Холанда, в тени остаётся его двоюродный брат Альберт Тьяланд. Ему 18 лет, он выступает за дубль «Мольде». Игроком дубля он стал лишь в январе 2021-го. До этого он выходил на поле за молодёжную команду, а также некоторое время провёл в «Брюне» u-19. Там брат Холанда сверкал: забил 64 гола в 37 матчах и заставил журналистов о себе говорить.

Что нужно знать о брате Холанда

«Эрлинг по-настоящему вдохновляет меня. То, чего он добился, удивительно. Он показывает первоклассный футбол в каждом матче. Хочу идти как можно дальше. Я быстр и физически силён. Да, Эрлинг является для меня мотиватором», — так Холанд-младший говорит о брате. Альберт действительно равняется на него. Ведь Эрлинг до перехода на топ-уровень тоже играл в «Мольде» и в составе норвежского «Брюне» — там он делал первые шаги в футболе. Холанд дебютировал за «Брюне» в 15 лет, а Альберт — в 16. Но Тьяланд надолго не задержался во втором дивизионе и по примеру брата перешёл в 2020 году в «Мольде».

Несмотря на то что между нападающими есть отличия (Эрлинг выше Альберта на девять сантиметров и чаще бьёт с левой ноги, а не с правой) пресса характеризует Тьяланда как «сильного и быстрого снайпера, который к тому же мощен физически». От брата Холанда ждут, что и он станет звездой страны. Летом 2021 года Тьяланд дебютировал в профессиональном футболе — форвард получил семь минут в матче Кубка Норвегии. Но и этого времени ему хватило, чтобы забить дебютный мяч.

Проблемы Холанда-младшего

Перепрыгнуть из молодёжного футбола во взрослый Альберту непросто. В свои 18 лет он не играет за основной состав «Мольде», а выходит за команду до 19 лет и дубль. 24 сентября второй состав норвежского клуба обыграл «Ферде» в матче третьего дивизиона чемпионата Норвегии, и Тьяланд забил чудо-гол. Нападающий перехватил мяч на своей половине поля, развернулся и точным ударом с 55 метров поразил ворота соперника, принеся своей команде победу — 3:2.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/_qFsWljn7ek" title="Haaland's Cousin is a BEAST | Albert Braut Tjaaland Goal from the midfield" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В октябре 2021 года Тьяланд сыграл 70 минут за сборную Норвегии до 17 лет в матче со сборной России до 18 лет. Товарищеская игра проходила в Испании, а брат Холанда отметился победным голом. До Эрлинга Тьяланду очень далеко: в его возрасте, по данным Transfermarkt, Холланд оценивался в € 5 млн. Альберт же пока стоит лишь € 25 тыс. Но в том, что парень ещё спрогрессирует, местные СМИ не сомневаются.