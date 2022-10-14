У Холанда есть брат, который тоже сокрушает соперников! Он даже забивал России
Правда, пока Альберту далеко до звезды «Ман Сити».
Правда, пока Альберту далеко до звезды «Ман Сити».
Пока все восхищаются игрой и результативностью Эрлинга Холанда, в тени остаётся его двоюродный брат Альберт Тьяланд. Ему 18 лет, он выступает за дубль «Мольде». Игроком дубля он стал лишь в январе 2021-го. До этого он выходил на поле за молодёжную команду, а также некоторое время провёл в «Брюне» u-19. Там брат Холанда сверкал: забил 64 гола в 37 матчах и заставил журналистов о себе говорить.
«Эрлинг по-настоящему вдохновляет меня. То, чего он добился, удивительно. Он показывает первоклассный футбол в каждом матче. Хочу идти как можно дальше. Я быстр и физически силён. Да, Эрлинг является для меня мотиватором», — так Холанд-младший говорит о брате. Альберт действительно равняется на него. Ведь Эрлинг до перехода на топ-уровень тоже играл в «Мольде» и в составе норвежского «Брюне» — там он делал первые шаги в футболе. Холанд дебютировал за «Брюне» в 15 лет, а Альберт — в 16. Но Тьяланд надолго не задержался во втором дивизионе и по примеру брата перешёл в 2020 году в «Мольде».
Несмотря на то что между нападающими есть отличия (Эрлинг выше Альберта на девять сантиметров и чаще бьёт с левой ноги, а не с правой) пресса характеризует Тьяланда как «сильного и быстрого снайпера, который к тому же мощен физически». От брата Холанда ждут, что и он станет звездой страны. Летом 2021 года Тьяланд дебютировал в профессиональном футболе — форвард получил семь минут в матче Кубка Норвегии. Но и этого времени ему хватило, чтобы забить дебютный мяч.
Перепрыгнуть из молодёжного футбола во взрослый Альберту непросто. В свои 18 лет он не играет за основной состав «Мольде», а выходит за команду до 19 лет и дубль. 24 сентября второй состав норвежского клуба обыграл «Ферде» в матче третьего дивизиона чемпионата Норвегии, и Тьяланд забил чудо-гол. Нападающий перехватил мяч на своей половине поля, развернулся и точным ударом с 55 метров поразил ворота соперника, принеся своей команде победу — 3:2.
В октябре 2021 года Тьяланд сыграл 70 минут за сборную Норвегии до 17 лет в матче со сборной России до 18 лет. Товарищеская игра проходила в Испании, а брат Холанда отметился победным голом. До Эрлинга Тьяланду очень далеко: в его возрасте, по данным Transfermarkt, Холланд оценивался в € 5 млн. Альберт же пока стоит лишь € 25 тыс. Но в том, что парень ещё спрогрессирует, местные СМИ не сомневаются.
Павел Прохоров