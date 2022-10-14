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17:19 (мск), источник: Sports.Ru

Жоан Лапорта: «Доверие к Хави сохраняется. Он принесет “Барсе” много успехов»

Президент «Барселоны» выразил поддержку главному тренеру команды Хави.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

12 октября каталонский клуб сыграл вничью с «Интером» (3:3) в матче четвертого тура Лиги чемпионов и существенно ухудшил шансы на выход в плей-офф турнира.

«Доверие к Хави и нашим хорошим футболистам сохраняется. Мы способны конкурировать с большими европейскими командами. Вы могли заметить разницу между тем, какая игра с “Баварией” была в прошлом сезоне, а какая — в этом. Футболистам нужно привыкнуть с системе. Хави знает, что нужно для прогресса команды.

В Лиге чемпионов нам нанесли удар ниже пояса, но мы должны выполнять свою работу и полностью сосредоточиться на Ла Лиге. Хави — прекрасный человек. Он станет лучше и принесет нам много успехов. Мы постоянно разговариваем.

У меня есть привычка спускаться в раздевалку [после матчей], давать свои комментарии, и я видел Хави, он был расстроен. У него есть достоинство, которого нет ни у кого другого — он всегда видит позитив. Сегодня мы тоже разговаривали, у него уверенный голос. Мы едем в Мадрид. Мы первые в Ла Лиге. “Сантьяго Бернабеу” — одно из тех мест, где нам нравится играть», — заявил Жоан Лапорта.

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