Месси восстановился от травмы. Без него ПСЖ дважды не смог победить

Эту информацию подтвердил на пресс-конференции главный тренер парижан Кристоф Гальтье. Месси тренируется в полном объеме, но выход на поле будет зависеть от его конкретного состояния.

Месси пропустил два последних матча команды, и ПСЖ не смог в них одержать победы. В чемпионате Франции парижане не смогли поразить ворота «Ренна» (0:0), а в Лиге чемпионов разделили очки с «Бенфикой» (1:1).

35-летний аргентинец выдающимся образом начал новый сезон. В 13 матчах за ПСЖ во всех турнирах он забил восемь мячей и столько же раз ассистировал партнерам.