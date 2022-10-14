Месси восстановился от травмы. Без него ПСЖ дважды не смог победить
Нападающий «Пари Сен-Жермен» восстановился от травмы икроножной мышцы и может принять участие в воскресном матче с «Марселем», сообщает RMC Sport.
Нападающий «Пари Сен-Жермен» восстановился от травмы икроножной мышцы и может принять участие в воскресном матче с «Марселем», сообщает RMC Sport.
Эту информацию подтвердил на пресс-конференции главный тренер парижан Кристоф Гальтье. Месси тренируется в полном объеме, но выход на поле будет зависеть от его конкретного состояния.
Месси пропустил два последних матча команды, и ПСЖ не смог в них одержать победы. В чемпионате Франции парижане не смогли поразить ворота «Ренна» (0:0), а в Лиге чемпионов разделили очки с «Бенфикой» (1:1).
35-летний аргентинец выдающимся образом начал новый сезон. В 13 матчах за ПСЖ во всех турнирах он забил восемь мячей и столько же раз ассистировал партнерам.
Контракт Месси с французским клубом действует до конца нынешнего сезона. Сообщалось, что аргентинец не планирует продлевать соглашение. Вернуть в свой состав клубную легенду мечтает «Барселона».