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19:27 (мск), источник: Sports.Ru

«ПСЖ» обещал Мбаппе подписать Левандовского, Шкриньяра и Бернарду летом. Никого из них не купили

«ПСЖ» обещал Килиану Мбаппе подписать трех игроков.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Речь идет о форварде Роберте Левандовском, который летом перешел в «Барселону» из «Баварии», защитнике Милане Шкриньяре из «Интера» и хавбеке Бернарду Силве из «Манчестер Сити».

По данным журналиста Ромена Молины, такое обещание было дано французу в ходе переговоров о продлении контракта летом. Однако никого из перечисленных игроков «ПСЖ» не подписал.

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