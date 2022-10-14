«ПСЖ» обещал Мбаппе подписать Левандовского, Шкриньяра и Бернарду летом. Никого из них не купили

Речь идет о форварде Роберте Левандовском, который летом перешел в «Барселону» из «Баварии», защитнике Милане Шкриньяре из «Интера» и хавбеке Бернарду Силве из «Манчестер Сити».

По данным журналиста Ромена Молины, такое обещание было дано французу в ходе переговоров о продлении контракта летом. Однако никого из перечисленных игроков «ПСЖ» не подписал.