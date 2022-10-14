«Ювентус» ждёт незавидная участь. Сбылись худшие опасения многих фанатов

Массимилиано Аллегри не будет уволен из «Ювентуса» до конца 2022 года. Это связано с необходимостью заплатить главному тренеру € 21 млн компенсации в случае отставки, сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Ювентус» не контактировал с Томасом Тухелем и Зинедином Зиданом — двумя лучшими доступными тренерами на данный момент, потому что не собирается проводить каких-либо перестановок. Сбылись самые худшие опасения большинства фанатов туринского клуба. Аллегри надолго остаётся, а значит, команда рискует вчистую провалить сезон.

Павел Недвед выступал за увольнение Аллегри. Его заставили изменить позицию

По данным Corriere della Sera, вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед в середине сентября поднял вопрос об увольнении Массимилиано Аллегри с поста главного тренера в ходе встречи с президентом клуба Андреа Аньелли, спортивным директором Федерико Керубини и генеральным директором Маурицио Арривабене.

Аньелли и Арривабене не поддержали Недведа. Их слово в «Ювентусе» более значимое. Более того, Daily Mail утверждает, что Аньелли и Арривабене начали подумывать об увольнении самого Недведа. Высоким функционерам не понравилась систематическая критика Аллегри со стороны вице-президента.

Недвед хотел уволить Аллегри как можно быстрее, несмотря на высокую сумму неустойки. В крайнем случае настаивал на попытках вернуть Антонио Конте на тренерскую скамью команды со следующего сезона, когда контракт тренера с «Тоттенхэмом» уже истечёт.

Аньелли и Арривабене намерения Недведа не понравились. Павел был вынужден публично высказаться о том, что «Ювентус» полностью доверяет Аллегри и даже не думает о его увольнении. Если бы не сделал этого, мог лишиться должности.

«Никто никогда не сомневался в Аллегри. После международного перерыва было мало тренировок, поэтому сложно дать однозначную оценку форме команды, но я уверен в парнях, у них был правильный настрой против “Болоньи” и “Маккаби”, — сказал Недвед в недавнем интервью Calciomercato.

«Ювентус» в критическом положении. Промедление с отставкой Аллегри может привести к катастрофе

«Ювентус» проиграл «Милану» (0:2) в 9-м туре Серии А и идёт на восьмом месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Наполи» на 10 очков. Из гонки за титул команда Аллегри уже фактически выбыла, если только не случится какого-то чудесного преображения. С нынешним тренером верится в это с трудом.

В Лиге чемпионов ситуация ещё хуже. «Ювентус» уступил «ПСЖ», «Бенфике» и «Маккаби» Хайфа в первых четырёх матчах. Даже победы над «ПСЖ» в Турине и «Бенфикой» в Лиссабоне вряд ли обеспечат команде Аллегри второе место. Есть риск пролететь и мимо Лиги Европы. «Маккаби» оказался не таким уж безнадёжным аутсайдером. Пока у израильтян и итальянцев по три очка и равенство в разнице по личным встречам (3:1, 0:2). «Ювентус» вполне может проиграть оба оставшихся матча (с «Бенфикой» на выезде и с «ПСЖ» дома), а «Маккаби» — добыть ничью или победу дома в игре с «Бенфикой». В таком случае итальянцы вообще останутся без весенней стадии еврокубков.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, руководство «Ювентуса» считает, что многие футболисты на старте сезона играют не на своём уровне. Это отчасти верно, однако с тренера снимают значительную часть ответственности. Именно Аллегри должен работать над тем, чтобы его футболисты представали на футбольном поле в своём лучшем виде. Пока в данном аспекте у него есть большие проблемы.

Поменять позицию руководства «Ювентуса» по поводу Аллегри может риск непопадания в Лигу чемпионов на следующий сезон, что повлечёт за собой серьёзные финансовые потери. Непопадание в плей-офф нынешнего сезона уже воспринимается как данность. Аллегри готовы простить финиш в группе позади «ПСЖ» и «Бенфики».

Возможно, даже четвёртое место в квартете тренеру «спишут». Гендиректор «Юве» на это отчётливо намекает.

«Нам нужно заново открыть для себя дух “Юве”. Мы максимально уверены в Аллегри, в данный момент не нужно искать виновника. Мы должны концентрироваться на каждом отдельно взятом матче, на каждом сопернике. Нам нужно заново обрести дух “Ювентуса” — дух, который ведёт к победе. Мы должны преодолеть этот момент, но прежде всего важно обрести свой дух. Отсутствие Погба и Кьезы имеет большое значение, но поиски оправданий — не в нашей ДНК», — сказал Арривабене.

Аньелли даёт понять, что Аллегри не собираются убирать до конца сезона.

«Я не думал и не думаю о том, чтобы сменить тренера “Ювентуса” по ходу сезона. Аллегри — тренер “Ювентуса” и останется им. Мы всегда принимаем решения в конце сезона», — заявил Аньелли.

По словам Аньелли и Арривабене ясно, что от еврокубков уже никаких ожиданий у руководства клуба нет. По Серии А позиция более критическая, поскольку потеря места в следующей Лиге чемпионов обернётся значительными финансовыми потерями, но промедление с отставкой Аллегри может привести к катастрофе. Сейчас «Ювентус» на семь очков отстаёт от топ-4, где располагаются «Наполи» (23 очка), «Аталанта» (21), «Лацио» (20) и «Удинезе» (20). Места 5−7-е занимают «Милан», «Рома» и «Интер» — 20, 19 и 15 очков соответственно.

В последнее время «Ювентус» демонстрировал настолько низкое качество игры, что легче поверить в увеличение отрыва конкурентов от команды Аллегри, а не в подъём туринцев вверх. По данным La Repubblica, командная химия рушится. Некоторые игроки «Ювентуса» недовольны Аллегри и его стилем управления. Фабио Миретти и Федерико Кьеза не ладят с тренером. Филип Костич, Уэстон Маккенни, Бремер и Мануэль Локателли с трудом понимают идеи и его методы. Все они, по данным СМИ, согласны на увольнение главного тренера.

Отставка Массимилиано Аллегри напрашивается с каждой неделей. «Ювентус» ждёт очень незавидная участь, если тянуть с кадровой переменой как минимум до конца года. Тогда спасти турнирное положение в чемпионате уже может быть невозможно, кто бы ни пришёл на смену Аллегри.