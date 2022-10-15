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00:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол Черышева не спас «Венецию» от поражения в матче Серии B с «Фрозиноне»

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. «Венеция» проиграла «Фрозиноне» в домашнем матче 9-го тура Серии B, второго по силе дивизиона чемпионата Италии.

Венеция
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Встреча, которая прошла в Венеции, закончилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе хозяев отличился российский полузащитник Денис Черышев, поразивший ворота соперника на 42-й минуте. Голы «Фрозиноне» на счету Фабио Лучиони (70), Самуэле Мулаттьери (85) и Дженнаро Боррелли (90+4).

«Венеция» осталась в меньшинстве на 76-й минуте после удаления Пьетро Чеккарони за две желтые карточки. Пятью минутами ранее Черышев был заменен. Забитый мяч стал для него третьим в пяти матчах за «Венецию».

Черышеву 31 год, он подписал контракт с «Венецией» в конце августа. Ранее он играл только в испанских командах — «Реале», «Севилье», «Вильярреале» и «Валенсии», в составе которой стал обладателем Кубка Испании. В составе сборной России полузащитник сыграл 33 матча (12 голов, 5 передач), дошел с национальной командой до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года.

«Венеция» располагается на 16-й позиции в турнирной таблице Серии В, набрав 8 очков. В следующем туре 22 октября команда встретится на выезде с «Брешией».

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