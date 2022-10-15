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11:42 (мск), источник: Ведомости.Спорт

Роналду появится на церемонии вручения «Золотого мяча» впервые за пять лет

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду посетит церемонию вручения «Золотого мяча» — главной индивидуальной награды в мировом футболе. Об этом сообщает французское издание Le Parisien.

Манчестер Юнайтед
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Источник: AP 2022

Мероприятие состоится в понедельник, 17 октября, в Париже. В 2022 году впервые в истории лучший футболист мира определится не по итогам календарного года, а по итогам сезона (2021/22).

Роналду не посещал церемонии вручения «Золотого мяча» с 2017 года, когда выиграл эту награду в последний раз. Всего португальцу вручали «Золотой мяч» пять раз. Чаще его выигрывал только Лионель Месси — семь раз.

В этот раз Месси не попал в список 30 претендентов на «Золотой мяч». Роналду есть в числе номинантов, но главным претендентом на награду является не португалец, а французский форвард «Реала» Карим Бензема. В сезоне 2021/22 мадридский клуб с Бензема в составе выиграл Лигу чемпионов, а француз стал лучшим бомбардиром турнира с 15 мячами.

По информации портала 90min.com, визит Роналду в Париж связан с тем, чтобы оказать поддержку и выразить признание Бензема. Француз и португалец вместе выступали за «Реал» с 2009-го по 2018 год.

Первая церемония вручения «Золотого мяча» состоялась в 1956 году. С 2010-го по 2015 год France Football и Международная федерация футбола (ФИФА) совместно вручали лучшим игрокам мира новую награду под названием «Золотой мяч ФИФА». С 2016 года награждение «Золотым мячом» проводит только France Football, в то время как ФИФА стала присуждать новую награду под названием The Best FIFA Men’s Player.

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