Роналду появится на церемонии вручения «Золотого мяча» впервые за пять лет

Мероприятие состоится в понедельник, 17 октября, в Париже. В 2022 году впервые в истории лучший футболист мира определится не по итогам календарного года, а по итогам сезона (2021/22).

Роналду не посещал церемонии вручения «Золотого мяча» с 2017 года, когда выиграл эту награду в последний раз. Всего португальцу вручали «Золотой мяч» пять раз. Чаще его выигрывал только Лионель Месси — семь раз.

В этот раз Месси не попал в список 30 претендентов на «Золотой мяч». Роналду есть в числе номинантов, но главным претендентом на награду является не португалец, а французский форвард «Реала» Карим Бензема. В сезоне 2021/22 мадридский клуб с Бензема в составе выиграл Лигу чемпионов, а француз стал лучшим бомбардиром турнира с 15 мячами.

По информации портала 90min.com, визит Роналду в Париж связан с тем, чтобы оказать поддержку и выразить признание Бензема. Француз и португалец вместе выступали за «Реал» с 2009-го по 2018 год.