Мануэль Нойер не поможет «Баварии» в матче Бундеслиги с «Фрайбургом»

«Нойер не сыграет в предстоящем матче. Он всё ещё испытывает проблемы с плечом, ему по-прежнему больно. Надеюсь, он вернётся в строй на следующей неделе. Мусиала будет тренироваться сегодня. Завтра, вероятно, он выйдет на поле со скамейки запасных.



Мы должны добиваться положительных результатов в Бундеслиге, это факт. “Фрайбург” проводит отличный сезон. Предстоящая игра никак не относится к нашей последней победе в Лиге чемпионов. Мы настроены на новую победу», — приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany.