Футболиста «Манчестер Юнайтед» снова арестовали, сообщают СМИ

Гринвуд, который был выпущен под залог в феврале, якобы вступил в контакт с потерпевшей, что было запрещено по условиям освобождения. Полиция прибыла в особняк футболиста, он был арестован и допрошен.

В конце января Хэрриет Робсон в своем Instagram* опубликовала фотографии с синяками на разных частях своего тела, а также с окровавленным лицом. Кроме того, девушка обнародовала аудиозаписи словесной перепалки между ней и Гринвудом. Позже публикации были удалены. Гринвуд был арестован, СМИ сообщали, что к обвинению Гринвуда позднее были добавлены угрозы убийством. «Манчестер Юнайтед» отстранил футболиста от тренировок и игр, в текущем сезоне футболист не провел ни одного матча за клуб.