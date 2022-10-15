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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
14:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболиста «Манчестер Юнайтед» снова арестовали, сообщают СМИ

Футболист «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд арестован по подозрению в нарушении условий своего освобождения под залог по делу об обвинениях в избиении и изнасиловании подруги Хэрриет Робсон, сообщает The Sun.

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Источник: AP 2022

Гринвуд, который был выпущен под залог в феврале, якобы вступил в контакт с потерпевшей, что было запрещено по условиям освобождения. Полиция прибыла в особняк футболиста, он был арестован и допрошен.

В конце января Хэрриет Робсон в своем Instagram* опубликовала фотографии с синяками на разных частях своего тела, а также с окровавленным лицом. Кроме того, девушка обнародовала аудиозаписи словесной перепалки между ней и Гринвудом. Позже публикации были удалены. Гринвуд был арестован, СМИ сообщали, что к обвинению Гринвуда позднее были добавлены угрозы убийством. «Манчестер Юнайтед» отстранил футболиста от тренировок и игр, в текущем сезоне футболист не провел ни одного матча за клуб.

Гринвуду 21 год, он воспитанник «Манчестер Юнайтед», в 2020 году игрок дебютировал в составе сборной Англии.

* Деятельность Meta** (соцсети Facebook* и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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