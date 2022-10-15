«Лестер» ушел с последнего места в турнирной таблице АПЛ

«Лестер» ушел с последнего места в турнирной таблице, набрав 5 очков, команда занимает 19-ю позицию. «Кристал Пэлас» (10 очков) идет на 13-м месте.

В следующем туре «Лестер» 20 октября примет на своем поле «Лидс», а «Кристал Пэлас» двумя днями ранее дома встретится с «Вулверхэмптоном».