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16:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Лестер» ушел с последнего места в турнирной таблице АПЛ

«Лестер» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в домашнем матче 11-го тура чемпионата Англии по футболу.

Лестер
Кристал ПэласЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча в Лестере закончилась вничью — 0:0.

«Лестер» ушел с последнего места в турнирной таблице, набрав 5 очков, команда занимает 19-ю позицию. «Кристал Пэлас» (10 очков) идет на 13-м месте.

В следующем туре «Лестер» 20 октября примет на своем поле «Лидс», а «Кристал Пэлас» двумя днями ранее дома встретится с «Вулверхэмптоном».

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Лестер
0:0
Первый тайм: 0:0
Кристал Пэлас
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