«Лестер» ушел с последнего места в турнирной таблице АПЛ
«Лестер» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в домашнем матче 11-го тура чемпионата Англии по футболу.
Лестер
Кристал ПэласЧемпионат Англии: таблица и календарь
«Лестер» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в домашнем матче 11-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Лестере закончилась вничью — 0:0.
«Лестер» ушел с последнего места в турнирной таблице, набрав 5 очков, команда занимает 19-ю позицию. «Кристал Пэлас» (10 очков) идет на 13-м месте.
В следующем туре «Лестер» 20 октября примет на своем поле «Лидс», а «Кристал Пэлас» двумя днями ранее дома встретится с «Вулверхэмптоном».