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20:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дзюба вновь не вышел на поле в матче чемпионата Турции

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Клуб «Адана Демирспор» разгромил «Касымпашу» в гостевом матче 10-го тура чемпионата Турции по футболу.

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Источник: Чемпионат.com

Матч в Стамбуле завершился со счетом 4:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Юнес Беланда (37-я минута), Бабаджиде Акинтола (40), Генри Оньекуру (64) и Папа Алиун Ндиайе (86). У «Касымпаши» забил Стефан Баокен (57). Российский форвард «Адана Демирспор» Артем Дзюба остался в запасе.

«Адана Демирспор» набрал 21 очко и сохранил первое место в турнирной таблице чемпионата Турции. «Касымпаша» (13 очков) идет на девятой строчке.

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