Дзюба вновь не вышел на поле в матче чемпионата Турции

Матч в Стамбуле завершился со счетом 4:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Юнес Беланда (37-я минута), Бабаджиде Акинтола (40), Генри Оньекуру (64) и Папа Алиун Ндиайе (86). У «Касымпаши» забил Стефан Баокен (57). Российский форвард «Адана Демирспор» Артем Дзюба остался в запасе.