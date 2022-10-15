Дзюба вновь не вышел на поле в матче чемпионата Турции
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Клуб «Адана Демирспор» разгромил «Касымпашу» в гостевом матче 10-го тура чемпионата Турции по футболу.
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Клуб «Адана Демирспор» разгромил «Касымпашу» в гостевом матче 10-го тура чемпионата Турции по футболу.
Матч в Стамбуле завершился со счетом 4:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Юнес Беланда (37-я минута), Бабаджиде Акинтола (40), Генри Оньекуру (64) и Папа Алиун Ндиайе (86). У «Касымпаши» забил Стефан Баокен (57). Российский форвард «Адана Демирспор» Артем Дзюба остался в запасе.
«Адана Демирспор» набрал 21 очко и сохранил первое место в турнирной таблице чемпионата Турции. «Касымпаша» (13 очков) идет на девятой строчке.