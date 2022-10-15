Футболисту «Манчестер Юнайтед» Гринвуду предъявили обвинение в попытке изнасилования

«Сегодня Королевская прокуратура уполномочила полицию Большого Манчестера предъявить 21-летнему Мэйсону Гринвуду обвинения в попытке изнасилования, контролирующем и принуждающем поведении и нападении, повлекшем телесные повреждения», — говорится в заявлении прокурора Джанет Поттер.
30 января девушка Гринвуда Гарриет Робсон выложила в соцсети фотографии со следами побоев: рассеченной губой и синяками на разных частях тела. Одно из фото она подписала следующим образом: «Всем, кто хочет знать, что Мэйсон Гринвуд на самом деле делает со мной». Гринвуд был арестован, ему были предъявлены обвинения в изнасиловании и угрозах убийства, однако 2 февраля, по информации агентства AFP, он был освобожден под залог до проведения дальнейшего расследования.
Гринвуд является воспитанником «Манчестер Юнайтед», за основную команду выступает с 2018 года. Нападающий отстранен от тренировочного процесса команды до окончания расследования.