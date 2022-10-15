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23:31 (мск), источник: ТАСС

Футболисту «Манчестер Юнайтед» Гринвуду предъявили обвинение в попытке изнасилования

ТАСС, 15 октября. Нападающему английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Мэйсону Гринвуду предъявлены обвинения в попытке изнасилования, контролирующем и принуждающем поведении и нападении. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Королевской государственной прокуратуры по уголовным делам.

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Источник: AP 2022

«Сегодня Королевская прокуратура уполномочила полицию Большого Манчестера предъявить 21-летнему Мэйсону Гринвуду обвинения в попытке изнасилования, контролирующем и принуждающем поведении и нападении, повлекшем телесные повреждения», — говорится в заявлении прокурора Джанет Поттер.

Гринвуд должен предстать перед мировым судом Большого Манчестера в понедельник.

30 января девушка Гринвуда Гарриет Робсон выложила в соцсети фотографии со следами побоев: рассеченной губой и синяками на разных частях тела. Одно из фото она подписала следующим образом: «Всем, кто хочет знать, что Мэйсон Гринвуд на самом деле делает со мной». Гринвуд был арестован, ему были предъявлены обвинения в изнасиловании и угрозах убийства, однако 2 февраля, по информации агентства AFP, он был освобожден под залог до проведения дальнейшего расследования.

Гринвуд является воспитанником «Манчестер Юнайтед», за основную команду выступает с 2018 года. Нападающий отстранен от тренировочного процесса команды до окончания расследования.

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