Футболисту «Манчестер Юнайтед» Гринвуду предъявили обвинение в попытке изнасилования

30 января девушка Гринвуда Гарриет Робсон выложила в соцсети фотографии со следами побоев: рассеченной губой и синяками на разных частях тела. Одно из фото она подписала следующим образом: «Всем, кто хочет знать, что Мэйсон Гринвуд на самом деле делает со мной». Гринвуд был арестован, ему были предъявлены обвинения в изнасиловании и угрозах убийства, однако 2 февраля, по информации агентства AFP, он был освобожден под залог до проведения дальнейшего расследования.