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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
21:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ювентус» победил «Торино» в чемпионате Италии, Миранчук отыграл весь матч

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. «Ювентус» обыграл «Торино» в туринском дерби в рамках 10-го тура чемпионата Италии по футболу.

Ювентус
ТориноЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча в Турине закончилась со счетом 1:0 в пользу «Ювентуса», в составе которого на 74-й минуте отличился Душан Влахович. Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук провел третий матч после травмы и отыграл всю встречу.

«Ювентус», набрав 16 очков, поднялся на седьмое месте в турнирной таблице. Следующий матч в Серии А команда проведет 21 октября дома против «Эмполи». В активе «Торино», который не может выиграть на протяжении пяти встреч, 11 баллов. «Быки» 23 октября на выезде встретятся с «Удинезе».

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