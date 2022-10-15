«Ювентус» победил «Торино» в чемпионате Италии, Миранчук отыграл весь матч

Встреча в Турине закончилась со счетом 1:0 в пользу «Ювентуса», в составе которого на 74-й минуте отличился Душан Влахович. Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук провел третий матч после травмы и отыграл всю встречу.

«Ювентус», набрав 16 очков, поднялся на седьмое месте в турнирной таблице. Следующий матч в Серии А команда проведет 21 октября дома против «Эмполи». В активе «Торино», который не может выиграть на протяжении пяти встреч, 11 баллов. «Быки» 23 октября на выезде встретятся с «Удинезе».