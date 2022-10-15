«Тоттенхэм» победил «Эвертон» в матче чемпионата Англии

Встреча в Лондоне завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Пенальти на 59-й минуте реализовал Гарри Кейн, второй гол на счету Пьер-Эмиля Хёйбьерга. Для Кейна этот забитый мяч стал девятым в текущем чемпионате. В гонке бомбардиров он уступает лишь форварду «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду (15 голов).

Команда Антонио Конте с 23 очками в 10 матчах занимает третье место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. «Эвертон» с 10 очками идет 14-м.