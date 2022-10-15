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22:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Тоттенхэм» победил «Эвертон» в матче чемпионата Англии

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. «Тоттенхэм» обыграл «Эвертон» в матче 11-го тура чемпионата Англии по футболу.

Тоттенхэм Хотспур
ЭвертонЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча в Лондоне завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Пенальти на 59-й минуте реализовал Гарри Кейн, второй гол на счету Пьер-Эмиля Хёйбьерга. Для Кейна этот забитый мяч стал девятым в текущем чемпионате. В гонке бомбардиров он уступает лишь форварду «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду (15 голов).

Команда Антонио Конте с 23 очками в 10 матчах занимает третье место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. «Эвертон» с 10 очками идет 14-м.

В следующем туре «Тоттенхэм» 19 октября сыграет в гостях с «Манчестер Юнайтед», а команда Фрэнка Лэмпарда в тот же день встретится на выезде с «Ньюкаслом».

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