Мбаппе может выкупить свой контракт у «ПСЖ» и покинуть клуб в зимнее трансферное окно

По данным источника, Мбаппе может выкупить свой контракт у «ПСЖ». Отмечается, что форвард считает, что сможет сделать это и стать свободным агентом уже в зимнее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что Мбаппе не устраивают некоторые вещи, происходящие в «ПСЖ». Он убеждён, что клуб предал его, потому что не выполнил условия, о которых они договорились перед подписанием соглашения.
Контрактное соглашение французского форварда с парижанами рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых забил 12 голов.