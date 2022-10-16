Мбаппе может выкупить свой контракт у «ПСЖ» и покинуть клуб в зимнее трансферное окно

По данным источника, Мбаппе может выкупить свой контракт у «ПСЖ». Отмечается, что форвард считает, что сможет сделать это и стать свободным агентом уже в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что Мбаппе не устраивают некоторые вещи, происходящие в «ПСЖ». Он убеждён, что клуб предал его, потому что не выполнил условия, о которых они договорились перед подписанием соглашения.

Интерес к форварду проявляют «Реал» и «Ливерпуль».