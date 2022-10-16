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10:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Александр Кокорин дал совет юным футболистам

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин дал совет юным футболистам и поделился мнением, в каком возрасте стоит отдавать детей на футбол.

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Источник: РИА "Новости"

«Совет юным футболистам? Записывайтесь заранее в школы и спортивные секции. Я пошёл на футбол, когда пошёл в первый класс. В принципе, я бы не лишал ребёнка детства, не отдавал бы столь рано — в 4−5 лет. Нужно полностью насладиться детством, а потом уже чтоб ребёнок осознанно погружался в учёбу и занимался любимым делом», — сказал Кокорин в эфире «Русского радио Кипр».

31 августа 2022 года Кокорин на правах аренды перешёл в лимасольский «Арис» до конца сезона-2022/2023. Форвард дебютировал 2 сентября 2022 года в матче с «Олимпиакосом» из Никосии и отметился голевой передачей. 15 сентября забил первый гол в матче с «Кармиотиссой Полемидион» (1:2), этот мяч стал для Кокорина первым за 655 дней.

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