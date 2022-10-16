Александр Кокорин дал совет юным футболистам

«Совет юным футболистам? Записывайтесь заранее в школы и спортивные секции. Я пошёл на футбол, когда пошёл в первый класс. В принципе, я бы не лишал ребёнка детства, не отдавал бы столь рано — в 4−5 лет. Нужно полностью насладиться детством, а потом уже чтоб ребёнок осознанно погружался в учёбу и занимался любимым делом», — сказал Кокорин в эфире «Русского радио Кипр».