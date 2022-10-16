Лоськов и Пашинин снова войдут в тренерский штаб «Локомотива»

Лоськов и Пашинин снова войдут в тренерский штаб «Локомотива»

Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин возвращаются к работе в тренерском штабе основной команды «Локомотива». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.