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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
11:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гризманн извинился перед фанатами за переход в «Барселону»

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Нападающий Антуан Гризманн извинился перед болельщиками мадридского «Атлетико» за переход в «Барселону» в 2019 году.

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Источник: Reuters

Гризманн выступал за «Атлетико» с 2014 по 2019 год, после чего перешел в «Барселону» за 120 миллионов евро. В 2021 году «Атлетико» арендовал чемпиона мира в составе сборной Франции с правом выкупа, которое реализовал 10 октября.

«Очень горжусь тем, что смог восстановиться и полностью перейти в “Атлетико”. В конце я хочу попросить прощения. Я знаю, что люди хотят услышать это от меня: я прощу прощения за тот вред, который, возможно, причинил людям. Но лучше всего я могу сделать это на поле, отдавая все ради команды», — цитирует Гризманна As.

Гризманн — победитель Лиги Европы и обладатель Суперкубка УЕФА в составе «Атлетико». На его счету 305 матчей и 144 гола в составе мадридцев.

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