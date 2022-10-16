Гризманн извинился перед фанатами за переход в «Барселону»

Гризманн выступал за «Атлетико» с 2014 по 2019 год, после чего перешел в «Барселону» за 120 миллионов евро. В 2021 году «Атлетико» арендовал чемпиона мира в составе сборной Франции с правом выкупа, которое реализовал 10 октября.

«Очень горжусь тем, что смог восстановиться и полностью перейти в “Атлетико”. В конце я хочу попросить прощения. Я знаю, что люди хотят услышать это от меня: я прощу прощения за тот вред, который, возможно, причинил людям. Но лучше всего я могу сделать это на поле, отдавая все ради команды», — цитирует Гризманна As.