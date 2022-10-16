Сын Марадоны сравнил Кварацхелию с отцом
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Диего Марадона — младший выразил уверенность в том, что грузинский футболист итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия со временем будет становиться сильнее.
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Диего Марадона — младший выразил уверенность в том, что грузинский футболист итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия со временем будет становиться сильнее.
Кварацхелия выступает за «Наполи» с лета нынешнего года. Всего за итальянский клуб 21-летний футболист провел 13 матчей во всех турнирах, забил семь голов и сделал семь результативных передач.
«Кварацхелия очень сильный игрок. У него есть качества, личность и широкие возможности для улучшения. Я убежден, что он станет еще сильнее. Но для меня никто не сравнится с моим отцом, он был, есть и будет самым сильным футболистом в мире», — цитирует Марадону-младшего calciomercato.com.
«Отец был бы горд, увидев нынешний “Наполи”. Мне нравится думать, что с небес ему тоже нравится смотреть на такую команду», — добавил сын Марадоны.
«Наполи» выиграл последние пять матчей в чемпионате Италии и занимает второе место в таблице.