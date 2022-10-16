Сын Марадоны сравнил Кварацхелию с отцом

Кварацхелия выступает за «Наполи» с лета нынешнего года. Всего за итальянский клуб 21-летний футболист провел 13 матчей во всех турнирах, забил семь голов и сделал семь результативных передач.

«Кварацхелия очень сильный игрок. У него есть качества, личность и широкие возможности для улучшения. Я убежден, что он станет еще сильнее. Но для меня никто не сравнится с моим отцом, он был, есть и будет самым сильным футболистом в мире», — цитирует Марадону-младшего calciomercato.com.

«Отец был бы горд, увидев нынешний “Наполи”. Мне нравится думать, что с небес ему тоже нравится смотреть на такую команду», — добавил сын Марадоны.