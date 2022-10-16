«Интер» победил «Салернитану» в матче Серии А
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. «Интер» обыграл «Салернитану» в матче 10-го тура чемпионата Италии по футболу.
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. «Интер» обыграл «Салернитану» в матче 10-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Милане завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Лаутаро Мартинес (14-я минута) и Николо Барелла (58). Помимо забитого мяча Барелла отдал голевую передачу на Мартинеса.
«Интер» набрал 18 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата. «Салернитана» с 10 очками занимает 12-ю строчку в таблице.
В следующем туре «Салернитана» 22 октября примет «Специю», а «Интер» в тот же день сыграет на выезде с «Фиорентиной».