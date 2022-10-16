«Интер» победил «Салернитану» в матче Серии А

Встреча в Милане завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Лаутаро Мартинес (14-я минута) и Николо Барелла (58). Помимо забитого мяча Барелла отдал голевую передачу на Мартинеса.

«Интер» набрал 18 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата. «Салернитана» с 10 очками занимает 12-ю строчку в таблице.