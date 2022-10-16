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18:01 (мск), источник: БЕЛТА

«Динамо-БГУФК» разгромило футболисток «Днепра» в чемпионате Беларуси

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки минского «Динамо-БГУФК» разгромили могилевский «Днепр» в домашнем поединке 22-го тура женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В начале октября встреча этих команд в Могилеве завершилась ничьей — 0:0, а сегодня чемпионки страны не оставили соперницам никаких шансов на успех, выиграв с результатом 7:1. Хет-трик в этой встрече оформила Анна Пилипенко. В 22 проведенных матчах динамовская дружина забила 152 гола, пропустив в свои ворота всего 5 мячей.

Также сегодня серебряные призеры прошлого первенства футболистки «Минска» победили на своем поле «Сморгонь» с сухим счетом 4:0. Еще одна столичная команда «Зорка-БДУ» не смогла одолеть юниорскую сборную Беларуси (U-19), завершив встречу вничью — 0:0.

Результаты остальных игр: «Динамо» (Брест) — «Бобруйчанка» — 1:4, «Витебск» — «Гомель» — 6:0.

Положение в группе лидеров: «Динамо-БГУФК» — 62 очка, «Минск» — 61, «Днепр» — 41, «Зорка-БДУ» — 40. Замыкает турнирную таблицу «Гомель», у которого всего один зачетный балл.

Бомбардирскую гонку возглавляет Вафула Некеса («Минск»), забившая 31 мяч, на один гол меньше у ее одноклубницы Анастасии Побегайло.

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