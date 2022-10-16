«Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» сыграли вничью в матче АПЛ

Встреча, прошедшая в Манчестере, завершилась со счетом 0:0. Для голкипера хозяев Давида де Хеа эта игра стала 500-й в составе клуба.

«Манчестер Юнайтед», набравший 16 очков в девяти матчах, занимает пятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). Команда Эрика тен Хага прервала серию из трех побед, две из которых были одержаны в играх Лиги Европы с кипрской «Омонией». «Ньюкасл», который не проигрывает на протяжении пяти встреч, с 15 баллами после 10 матчей располагается на шестой строчке.