«Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» сыграли вничью в матче АПЛ
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ньюкаслом» в матче 11-го тура чемпионата Англии по футболу.
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ньюкаслом» в матче 11-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, прошедшая в Манчестере, завершилась со счетом 0:0. Для голкипера хозяев Давида де Хеа эта игра стала 500-й в составе клуба.
«Манчестер Юнайтед», набравший 16 очков в девяти матчах, занимает пятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). Команда Эрика тен Хага прервала серию из трех побед, две из которых были одержаны в играх Лиги Европы с кипрской «Омонией». «Ньюкасл», который не проигрывает на протяжении пяти встреч, с 15 баллами после 10 матчей располагается на шестой строчке.
В других матчах лондонский «Челси» в Бирмингеме одержал победу над «Астон Виллой» (2:0) благодаря дублю Мэйсона Маунта, а «Саутгемптон» дома сыграл вничью со столичным «Вест Хэмом» (1:1).