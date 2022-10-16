«Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» сыграли вничью в матче АПЛ

Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Эспаньол
Вальядолид
00
Футбол. Премьер-лига
20:00
ЦСКА
Спартак
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Наполи
Болонья
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ливерпуль
Манчестер Сити
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Унион Б
Боруссия Д
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Монако
Клермон Фут
11
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Алания
СКА-Хабаровск
41
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Кубань
Балтика
00
Футбол. Зарубежный
20:30
Бавария
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
21:45
ПСЖ
Марсель
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Милан
Футбол. Зарубежный
22:00
Бетис
Альмерия
Футбол. Зарубежный
17:15
Реал
Барселона
31
Футбол. Первый дивизион
17:00
Нефтехимик
Динамо Мх
21
Футбол. Первый дивизион
17:00
Волгарь
Шинник
10
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Аугсбург
32
Футбол. Премьер-лига
16:30
Нижний Новгород
Зенит
03
Футбол. Зарубежный
16:00
Астон Вилла
Челси
02
Футбол. Зарубежный
16:00
Лидс
Арсенал
01
Футбол. Зарубежный
16:00
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
00
Футбол. Зарубежный
16:00
Саутгемптон
Вест Хэм Юнайтед
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Осер
Ницца
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Нант
Брест
41
Футбол. Зарубежный
16:00
Ренн
Лион
32
Футбол. Зарубежный
16:00
Труа
Аяччо
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Лацио
Удинезе
00
Футбол. Зарубежный
16:00
Специя
Кремонезе
22
Футбол. Первый дивизион
16:00
Рубин
Краснодар-2
52
Футбол. Зарубежный
15:00
Сельта
Реал Сосьедад
12
Футбол. Первый дивизион
15:00
Волга
Акрон
12
Футбол. Зарубежный
14:00
Тулуза
Анже
32
Футбол. Премьер-лига
14:00
Крылья Советов
Сочи
20
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Арсенал
10
Футбол. Зарубежный
13:30
Интер
Салернитана
20
Футбол. Первый дивизион
12:00
Уфа
Родина
01
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
16:00
Астон Вилла
Челси
02
16:00
Лидс
Арсенал
01
16:00
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
00
16:00
Саутгемптон
Вест Хэм Юнайтед
11
15.10
Тоттенхэм Хотспур
Эвертон
20
15.10
Фулхэм
Борнмут
22
15.10
Вулверхэмптон
Ноттингем Форест
10
15.10
Лестер
Кристал Пэлас
00
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
18:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» сыграли вничью в матче АПЛ

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ньюкаслом» в матче 11-го тура чемпионата Англии по футболу.

Манчестер Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Челси
Астон ВиллаЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Пресс-служба "МЮ"

Встреча, прошедшая в Манчестере, завершилась со счетом 0:0. Для голкипера хозяев Давида де Хеа эта игра стала 500-й в составе клуба.

«Манчестер Юнайтед», набравший 16 очков в девяти матчах, занимает пятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). Команда Эрика тен Хага прервала серию из трех побед, две из которых были одержаны в играх Лиги Европы с кипрской «Омонией». «Ньюкасл», который не проигрывает на протяжении пяти встреч, с 15 баллами после 10 матчей располагается на шестой строчке.

В других матчах лондонский «Челси» в Бирмингеме одержал победу над «Астон Виллой» (2:0) благодаря дублю Мэйсона Маунта, а «Саутгемптон» дома сыграл вничью со столичным «Вест Хэмом» (1:1).

Манчестер Юнайтед
0:0
Первый тайм: 0:0
Ньюкасл Юнайтед
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Просили сдать бой'. Как СИЗО и наркотики чуть не сгубили карьеру боксера
Лучший фигурист Тутберидзе прошел ад и выжил. Он карабкается на вершину
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь