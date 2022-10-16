«Реал» обыграл «Барселону» дома благодаря голам Бензема, Вальверде и Родриго

Карим Бензема открыл счет на 12-й минуте, а Федерико Вальверде увеличил преимущество мадридцев на 35-й минуте. На 83-й минуте Ферран Торрес отыграл один мяч, а на 90+2-й минуте Родриго реализовал пенальти и зафиксировал итоговый счет.

Благодаря этой победе «Реал» стал единоличным лидером чемпионата Испании с 25 очками в 9 матчах. «Барселона» идет на второй строчке с 22 очками в 9 играх, каталонцы потерпели первое поражение в нынешнем розыгрыше ла лиги.