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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
19:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Реал» обыграл «Барселону» дома благодаря голам Бензема, Вальверде и Родриго

«Реал» обыграл «Барселону» на своем поле в матче 9-го тура чемпионата Испании — 3:1.

Реал
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Источник: Reuters

Карим Бензема открыл счет на 12-й минуте, а Федерико Вальверде увеличил преимущество мадридцев на 35-й минуте. На 83-й минуте Ферран Торрес отыграл один мяч, а на 90+2-й минуте Родриго реализовал пенальти и зафиксировал итоговый счет.

Благодаря этой победе «Реал» стал единоличным лидером чемпионата Испании с 25 очками в 9 матчах. «Барселона» идет на второй строчке с 22 очками в 9 играх, каталонцы потерпели первое поражение в нынешнем розыгрыше ла лиги.

В следующем, 10-м туре «Реал» сыграет на выезде против «Эльче» (19 октября), а «Барселона» примет на своем поле «Вильярреал» (20 октября).

Реал
3:1
Первый тайм: 2:0
Барселона
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