«Шахтер» обыграл «Динамо» в матче чемпионата Украины

Встреча, прошедшая на поле «Шахтера» во Львове, завершилась со счетом 3:1. В составе «горняков» отличились Александр Зубков (29-я минута), Михаил Мудрик (48) и Даниил Сикан (74), на 45-й минуте Лассина Траоре не реализовал пенальти. У «Динамо» мяч забил Владислав Ванат (46), на 69-й минуте красную карточку получил защитник Илья Забарный.