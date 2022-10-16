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Футбол. Украина. Премьер-лига. Все результаты
19:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Шахтер» обыграл «Динамо» в матче чемпионата Украины

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. «Шахтер» нанес поражение киевскому «Динамо» в матче седьмого тура чемпионата Украины по футболу.

Шахтер
Динамо К
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая на поле «Шахтера» во Львове, завершилась со счетом 3:1. В составе «горняков» отличились Александр Зубков (29-я минута), Михаил Мудрик (48) и Даниил Сикан (74), на 45-й минуте Лассина Траоре не реализовал пенальти. У «Динамо» мяч забил Владислав Ванат (46), на 69-й минуте красную карточку получил защитник Илья Забарный.

«Шахтер», набравший 16 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Украины. «Динамо» (9) располагается на девятой строчке.

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