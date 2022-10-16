Гол Салаха с передачи Алиссона принес «Ливерпулю» победу над «Манчестер Сити»

Единственный гол забил форвард хозяев Мохамед Салах на 76-й минуте встречи. Египтянин отличился после выноса мяча от вратаря своей команды Алиссона из своей штрафной.

На 85-й минуте игры главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп получил красную карточку за споры с арбитром.

«Ливерпуль» поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 13 очками в 9 матчах. «Манчестер Сити» потерпел первое поражение в АПЛ в этом сезоне и остается на второй строчке с 23 очками в 10 играх.