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16 октября, источник: Спорт-Экспресс

Гол Салаха с передачи Алиссона принес «Ливерпулю» победу над «Манчестер Сити»

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» на своем поле в матче 11-го тура АПЛ — 1:0.

Ливерпуль
Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Единственный гол забил форвард хозяев Мохамед Салах на 76-й минуте встречи. Египтянин отличился после выноса мяча от вратаря своей команды Алиссона из своей штрафной.

На 85-й минуте игры главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп получил красную карточку за споры с арбитром.

«Ливерпуль» поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 13 очками в 9 матчах. «Манчестер Сити» потерпел первое поражение в АПЛ в этом сезоне и остается на второй строчке с 23 очками в 10 играх.

Мерсисайдцы обыграли «горожан» в третий раз подряд и продлили серию без поражений в играх против команды Хосепа Гвардиолы до 5 встреч.

Ливерпуль
1:0
Первый тайм: 0:0
Манчестер Сити
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