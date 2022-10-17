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00:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гол Неймара принес «ПСЖ» победу над «Марселем», Жиго получил красную карточку

«ПСЖ» обыграл «Марсель» на своем поле в матче 11-го тура чемпионата Франции — 1:0.

ПСЖ
МарсельЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Единственный гол на 45+1-й минуте забил форвард парижан Неймар.

Бывший защитник «Спартака» Самюэль Жиго, выступающий за «Марсель», вышел на поле на 44-й минуте, заменив своего одноклубника Эрика Байи. На 72-й минуте француз получил красную карточку за грубый фол.

«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции с 29 очками в 11 матчах. «Марсель» занимает четвертую строчку с 23 очками в 11 играх.

ПСЖ
1:0
Первый тайм: 1:0
Марсель
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