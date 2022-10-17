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Футбол. Украина. Премьер-лига. Все результаты
00:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Матч чемпионата Украины по футболу закончился дракой

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Встреча седьмого тура чемпионата Украины между львовским «Рухом» и днепропетровским «Днепром-1» закончилась дракой на поле.

Рух
Днепр-1
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Источник: Пресс-служба ФК "Рух"

«Днепр» победил со счетом 3:2. Это привело к стычке между спортивным директором команды Евгением Красниковым и генеральным директором «Руха» Игорем Дедышиным.

Драку футбольных чиновников разнимали игроки и работники клубов.

«Днепр» лидирует в чемпионате Украины, выиграв все матчи. «Рух» находится в зоне стыковых встреч за право остаться в Премьер-лиге.

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