Матч чемпионата Украины по футболу закончился дракой
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Встреча седьмого тура чемпионата Украины между львовским «Рухом» и днепропетровским «Днепром-1» закончилась дракой на поле.
Рух
Днепр-1
«Днепр» победил со счетом 3:2. Это привело к стычке между спортивным директором команды Евгением Красниковым и генеральным директором «Руха» Игорем Дедышиным.
Драку футбольных чиновников разнимали игроки и работники клубов.
«Днепр» лидирует в чемпионате Украины, выиграв все матчи. «Рух» находится в зоне стыковых встреч за право остаться в Премьер-лиге.