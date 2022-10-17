«Милан» обыграл «Верону» в матче чемпионата Италии
«Милан» победил «Верону» в матче десятого тура чемпионата Италии по футболу.
Милан
ВеронаЧемпионат Италии: таблица и календарь
«Милан» победил «Верону» в матче десятого тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Вероне завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличился Сандро Тонали (81-я минута), еще один мяч в ворота «Вероны» был забит в результате автогола Мигела Велозу (9). У хозяев забил Корай Гюнтер (19).
«Милан» с 23 очками поднялся на третье место в турнирной таблице Серии А. «Верона» (5) идет на 18-й строчке.