«Милан» обыграл «Верону» в матче чемпионата Италии

Встреча в Вероне завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличился Сандро Тонали (81-я минута), еще один мяч в ворота «Вероны» был забит в результате автогола Мигела Велозу (9). У хозяев забил Корай Гюнтер (19).