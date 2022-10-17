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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
09:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Милан» обыграл «Верону» в матче чемпионата Италии

«Милан» победил «Верону» в матче десятого тура чемпионата Италии по футболу.

Милан
ВеронаЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

Встреча в Вероне завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличился Сандро Тонали (81-я минута), еще один мяч в ворота «Вероны» был забит в результате автогола Мигела Велозу (9). У хозяев забил Корай Гюнтер (19).

«Милан» с 23 очками поднялся на третье место в турнирной таблице Серии А. «Верона» (5) идет на 18-й строчке.

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Верона
1:2
Первый тайм: 1:1
Милан
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