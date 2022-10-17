«Реал» повторил в сто первый раз

В воскресенье в одном из наиболее рейтинговых и продолжительных сериалов мирового футбола, именуемом El Clasico, «Реал» принимал «Барселону». Команды подошли к очной встрече, имея в активе равное количество очков и не менее равноценные притязания на лидерство в испанском чемпионате. «Реал» победил со счетом 3:1 и единолично возглавил первенство. В чемпионате Англии «Манчестер Сити» с минимальным счетом уступил «Ливерпулю», чем воспользовался «Арсенал», упрочивший благодаря победе над «Лидсом» свое лидерство.

Чемпионат Испании

Нынешняя встреча «Реала» и «Барселоны» была в некотором роде юбилейной, уже 250-й (если брать только официальные матчи во всех турнирах), в растянувшемся на девять с лишним десятилетий противостоянии грандов. За это время толком выяснить, кто же сильнее, так и не удалось. Правда, у «Реала» цифры все же были чуть красивее — на его счету к вчерашнему дню было 100 побед против 97 — у «Барселоны».

Футбол Испания 2022/2023 Тур 9, 16.10.2022, 17:15 Реал 3 Барселона 1

К нынешнему «класико» соперники подошли, создав идеальный антураж. В девяти турах чемпионата Испании «Реал» и «Барселона» одержали по восемь побед и оказались соседями по турнирной таблице — возглавляли ее каталонцы, опережавшие «Реал» лишь по дополнительным показателям. У многих наверняка создавалось ощущение, что это почти полное равенство в цифрах можно экстраполировать и на реальную силу команд. На деле, конечно, все не так просто. Да, «Барселона» хорошо смотрелась в национальном первенстве. Но ведь там она до вчерашнего дня с топовыми соперниками не встречалась. Зато уже не раз пересекалась с ними в Лиге чемпионов, где успела проиграть и «Баварии», и «Интеру» (еще один матч против миланцев «Барселона» свела вничью) и практически расстаться с шансами на выход из группы. На этом фоне «Реал» с его десятью очками после четырех туров в Лиге чемпионов смотрится куда солиднее.

Солиднее мадридцы смотрелись и по ходу воскресного матча. Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не стал с ходу включать режим дежурного домашнего прессинга. Вместо этого мадридцы медленно втягивались в игру, позволяя делать то же самое гостям. А потом на 11-й минуте взяли и нанесли укол. Как ни пытались каталонцы сбить Тони Крооса с ног, он все равно выдал убийственный пас на ход Винисиусу. Тот Марка-Андре тер Штегена переиграть не сумел, зато Карим Бензема на добивании (точнее, можно назвать это расстрелом) был куда точнее.

Но, как ни странно, случившееся «Барселону» не встряхнуло. Напротив, команда словно погрузилась в собственное горе и с удивительным упорством долбилась через наглухо закрытые фланги, раз за разом уповая на то, что надо бы найти Роберта Левандовского и уж он что-нибудь придумает. Один раз у него даже почти получилось — Левандовский замыкал прострел и чудом не угодил в ворота. Однако в целом «Реал» польского суперфорварда в первом тайме закрывал. А сам еще до перерыва, не дав «Барселоне» прийти в себя, удвоил счет. Снова последовала быстрая атака, пас на Федерико Вальверде и расстрел каталонских ворот.

Наставник «Барселоны» Хави пытался, пока шел матч, сохранять спокойствие, но в перерыве, видимо, дал волю эмоциям. И «Барселона» зашевелилась. Это не было похоже на штурм, не случилось и кардинального улучшения игры в исполнении гостей. Но хотя бы появилось старание. И благодаря ему очередной фланговый маневр все же увенчался успехом. На 83-й минуте Ансу Фати прострелил в штрафную, Левандовский, похоже, инстинктивно зацепил мяч пяткой, тот полетел к Феррану Торресу, который и сократил разрыв в счете. Но напряженной концовки не случилось. Эрик Гарсия сфолил в штрафной на Родриго, и тот с пенальти установил окончательный счет — 3:1. «Реал», таким образом, набрал 25 очков и вышел на чистое первое место.

Чемпионат Англии

Футбол Англия 2022/2023 Тур 11, 16.10.2022, 18:30 Ливерпуль 1 Манчестер Сити 0

В чемпионате Англии ключевым противостоянием очередного тура стала встреча «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». Ливерпульцы чемпионат начали неудачно и вряд ли сумеют вмешаться в борьбу за титул, но зацепиться за путевку в Лигу чемпионов им все еще по силам. А что касается манчестерцев, то это вроде бы главный претендент на победу в чемпионате. Да, на полшага впереди назойливо маячил «Арсенал», но его пребывание в лидерах казалось делом сугубо временным. Может, так и окажется, но пока лондонцы (в воскресенье они с минимальным счетом обыграли «Лидс») ушли в мини-отрыв.