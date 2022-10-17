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17:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Мбаппе прокомментировал информацию о возможном уходе из ПСЖ

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе прокомментировал информацию о своем возможном уходе из клуба. Его слова приводит RMC Sport.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Это полная ложь. И я, и мое окружение были ошеломлены, когда узнали об этом», — заявил форвард. Он добавил, что счастлив находиться во французской команде и не просил владельцев отпустить его в другой клуб в зимнее трансферное окно.

11 октября стало известно, что нападающий планирует покинуть ПСЖ в январе 2023 года. Он убежден, что клуб предал его, потому что не выполнил условия, о которых они договорились перед подписанием соглашения. Сообщалось также, что в команде готовы пойти навстречу футболисту только в том случае, если француз перейдет не в мадридский «Реал».

21 мая ПСЖ объявил, что Мбаппе решил продолжить карьеру в клубе, хотя до этого имел договоренность о переходе с «Реалом». Зарплата футболиста составит 57 миллионов евро в год после вычета налогов.

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