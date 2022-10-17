СМИ узнали, кто выиграет «Золотой мяч»
Футболист мадридского «Реала» Карим Бензема станет обладателем «Золотого мяча», сообщает Marca.
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Футболист мадридского «Реала» Карим Бензема станет обладателем «Золотого мяча», сообщает Marca.
Вручение награды состоится 17 октября.
По информации издания, приз лучшему вратарю года имени Льва Яшина достанется одноклубнику Бензема бельгийцу Тибо Куртуа, а полузащитник «Барселоны» Гави будет признан лучшим молодым игроком (не старше 21 года) в Европе.
Бензема 34 года, в прошлом сезоне он провел 46 матчей в различных турнирах, забил 44 гола и отдал 15 результативных передач. Вместе с командой он выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, а также Лигу чемпионов, став во всех трех турнирах лучшим бомбардиром.
В прошлом году награды получили нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма, полузащитник «Барселоны» Педри.