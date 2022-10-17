СМИ узнали, кто выиграет «Золотой мяч»

По информации издания, приз лучшему вратарю года имени Льва Яшина достанется одноклубнику Бензема бельгийцу Тибо Куртуа, а полузащитник «Барселоны» Гави будет признан лучшим молодым игроком (не старше 21 года) в Европе.

Бензема 34 года, в прошлом сезоне он провел 46 матчей в различных турнирах, забил 44 гола и отдал 15 результативных передач. Вместе с командой он выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, а также Лигу чемпионов, став во всех трех турнирах лучшим бомбардиром.