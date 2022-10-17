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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
11:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ узнали, кто выиграет «Золотой мяч»

Футболист мадридского «Реала» Карим Бензема станет обладателем «Золотого мяча», сообщает Marca.

Реал
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Источник: Reuters

Вручение награды состоится 17 октября.

По информации издания, приз лучшему вратарю года имени Льва Яшина достанется одноклубнику Бензема бельгийцу Тибо Куртуа, а полузащитник «Барселоны» Гави будет признан лучшим молодым игроком (не старше 21 года) в Европе.

Бензема 34 года, в прошлом сезоне он провел 46 матчей в различных турнирах, забил 44 гола и отдал 15 результативных передач. Вместе с командой он выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, а также Лигу чемпионов, став во всех трех турнирах лучшим бомбардиром.

В прошлом году награды получили нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма, полузащитник «Барселоны» Педри.

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