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Футбол. Германия. Бундеслига 1. Все результаты
12:43 (мск), источник: Sports.Ru

Сане пропустит около 3 недель из-за травмы. У него 10+4 в 16 матчах сезона за «Баварию»

Вингер «Баварии» Лерой Сане пропустит около трех недель из-за травмы.

Бавария
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Источник: Reuters

26-летний футболист, забивший гол и отдавший результативную передачу во вчерашнем матче 10-го тура Бундеслиги между «Баварией» и «Фрайбургом» (5:0), был заменен на 76-й минуте.

Пресс-служба мюнхенского клуба сегодня сообщила, что по результатам обследования у Сане выявлена травма задней поверхности бедра.

По информации Bild, из-за этого повреждения немец пропустит около трех недель.

На счету Сане в этом сезоне 10 голов и 4 результативные передачи в 16 матчах за «Баварию» во всех турнирах.

Напомним, с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре пройдет чемпионат мира. Сане, вероятно, успеет восстановиться к старту турнира.

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Бавария
5:0
Первый тайм: 2:0
Фрайбург
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