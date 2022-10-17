Кокорин объяснил провал в «Фиорентине»

Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года из московского «Спартака». Контракт россиянина с клубом заключен до 2024 года. В прошлом сезоне он провел шесть матчей в чемпионате Италии, при этом ни разу не выходил в стартовом составе. На данный момент Кокорин играет за кипрский «Арис» на правах аренды.

«В конечном итоге прекрасно жил и как на работу ходил, но если назад вернуться — четыре тренера за четыре месяца, первые травмы пошли, тоже четыре штуки подряд. Были одни тренеры, которые меня хотели и туда покупали, в итоге я травмировался, и, когда меня ждали, я не играл. Пришел новый тренер, который меня не ждал, и взял новых игроков. В один момент на меня надеялись, и я не заиграл из-за травм. Дальше, естественно, я ждал своего шанса, но купили футболистов, у которых, по моему мнению, тоже не особо получилось», — цитирует Кокорина YouTube-канал «Нобель».