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17:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кокорин объяснил провал в «Фиорентине»

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Российский нападающий Александр Кокорин заявил, что не имел проблем с адаптацией в итальянской «Фиорентине» и не собирался уходить в аренду ради практики в более слабом футбольном клубе из Италии.

ФиорентинаЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года из московского «Спартака». Контракт россиянина с клубом заключен до 2024 года. В прошлом сезоне он провел шесть матчей в чемпионате Италии, при этом ни разу не выходил в стартовом составе. На данный момент Кокорин играет за кипрский «Арис» на правах аренды.

«В конечном итоге прекрасно жил и как на работу ходил, но если назад вернуться — четыре тренера за четыре месяца, первые травмы пошли, тоже четыре штуки подряд. Были одни тренеры, которые меня хотели и туда покупали, в итоге я травмировался, и, когда меня ждали, я не играл. Пришел новый тренер, который меня не ждал, и взял новых игроков. В один момент на меня надеялись, и я не заиграл из-за травм. Дальше, естественно, я ждал своего шанса, но купили футболистов, у которых, по моему мнению, тоже не особо получилось», — цитирует Кокорина YouTube-канал «Нобель».

«У меня нет проблемы с адаптацией в команде. Но я не душа компании как (Артем) Дзюба, например. Ни разу не просил аренду, я каждую тренировку любил. Смысл мне переходить? Я ждал своего шанса играть в “Фиорентине”. Если бы я хотел играть в “Салернитане”, я бы остался в России», — добавил он.

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